«البترول الوطنية» أجرت قرعة لتوزيع مجموعة من مشغلي المصافي الجدد

مال وأعمال

أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية قرعة لتوزيع 54 موظفاً جديداً من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي بكلية الدراسات التكنولوجية، الذين تم قبولهم لسد حاجة العمل في مصفاتي ميناء الأحمدي، وميناء عبدالله التابعتين للشركة. وأكدت الشركة في بيان صحافي أن القرعة تمت عبر نظام الكتروني، حرصاً على ضمان الشفافية والحيادية في عملية الاختيار والتوزيع، التي تجري وفق شروط واضحة ومحددة.

وأوضحت أن أفراد هذه المجموعة سيلتحقون ببرامج تدريبية متخصصة ومكثفة لكسب المهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بحرفية ومهنية عالية.

ونوهت الشركة الى أن لديها خطة سنوية لتعيين خريجي التخصص المذكور، في اطار اتفاقية مبرمة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرة الى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأخير تخرج طلبة الهيئة للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 مما سيترتب عليه تأخر اجراءات تعيينهم.

