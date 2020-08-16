«المتحد» اختتم حملة «شخصيات الحصاد» المتميزة

مال وأعمال

اختتم البنك الأهلي المتحد بنجاح حملة «شخصيات الحصاد» المتميزة في الكويت التي شهدت اقبالا غير متوقع، حيث قام يوم الأربعاء الماضي باجراء السحب الرابع والأخير من الحملة وكانت الجائزة وقدرها 1600 دينار من نصيب الرابح زاهد محمد يولدي والذي استطاع حل لغز حساب «دلال» الشخصية الرابعة والأخيرة من شخصيات الحملة الأربع. وقد حققت هذه الحملة اقبالا لافتا بعد اطلاقها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وموقع البنك الأهلي المتحد، واتاحة المشاركة لجميع الأفراد في الكويت عن طريق الدخول على منصة مصغرة من خلال رابط متاح على الموقع الالكتروني (HYPERLINK «https://www.ahliunited.com.kw/» https://www.ahliunited.com.kw/). ولم تقتصر المسابقة على عملاء حساب الحصاد أو عملاء البنك فقط.

وبهذه المناسبة تقدمت فاتن التميمي، رئيس ادارة التسويق وتطوير المنتجات في البنك الأهلي المتحد بالتهنئة للرابح في السحب الرابع والأخير وكذلك جميع الرابحين، مؤكدة اعتزاز البنك بنجاح هذه الحملة والتي تم تصميمها لكافة شرائح العملاء، فكل مشارك وجد نفسه في شخصية من هذه الشخصيات الأربع «خالتي غنيمة»، و«حمد»، و«رامي»، و«دلال»، ومن خلال حل اللغز المشوق الخاص بكل شخصية استطاع المشاركون في المسابقة أن يتعرفوا أكثر على مزايا حساب الحصاد الاسلامي والذي يواصل تحقيق النجاح حتى أصبح حساب الجوائز الاسلامي الأول والمعروف كأفضل حساب لسحوبات الجوائز في الكويت.

