الهاجري: قانون غسل الأموال ممتاز ولكن الإشكالية في تطبيقه

مال وأعمال

اكدالاستاذ المساعد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والحاصل علي الدكتوراة في النزاهة المالية د. راشد الهاجري ان القانون الكويتي في غسل الاموال ممتاز في مواده، ولكن الاشكالية في الاخفاق في تطبيق القانون واللوائح المنظمة من الجهات الرقابية المنوط بها تطبيقه، مشددا على ان التكنولوجيا الحديثة تساهم في تطور جرائم غسيل الاموال.

ودعا د. الهاجري في الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة بازار ريل استيت في غسل الاموال في التعاملات العقارية مكاتب وسطاء العقار الى تعيين ضابط التزام لمتابعة جميع المعاملات التي يتم اجراؤها في المكاتب والشركات العقارية،والتأكد من التزامها بالقانون والامور الاجرائية، موضحا ضرورة عقد دورات سنوية لمكاتب العقار في الجديد في جرائم غسل الاموال.

وقال ان مكاتب العقار عليها التأكد من كافة عمليات البيع والشراء والتعرف على البائعين والمشترين، والتحري عن اسعار الصفقة ومقارنتها باسعار المثل، بالاضافة الى التحري عن الاشخاص اصحاب المناصب السياسية والتدقيق في معاملاتهم.

واشار الهاجري الى انه ليس كل تضخم مالي في حساب شخص يكون غسيل اموال،كما انه ليس كل اموال مجهولة تعد جريمة غسل اموال،موضحا ان جريمة غسل الاموال تتطلب 3 اركان هي مال متحصل من جريمة وعمليات النقل الاموال، واخيرا القصد الجنائي لاخفاء هذه الاموال، ولكن اذا كان الفعل المتحصل منه الاموال مسموح به في بلد مثل التجارة في الخمور او لعب القمار فلا تكون هناك جريمة وتعد اموال شرعية قانونا.

وزاد د. الهاجري ان عمليات غسل الاموال تتم من خلال العمليات المتكررة للشراء من اجل اخفاء مصادر الفلوس والدخول في محافظ متعددة وبالتالي تختلط الاموال غير شرعية بالاموال الشرعية، مشيرا الى ان وحدة التحريات المالية هي المختصة بغسل الاموال وتحتها 3 جهات رقابية هي البنك المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة بالاضافة الى جمعية المحامين كجهة رقابية واشرافية على مكاتب المحاميين وهذه الجهات تراقب على الجهات التابعة لها وهي ملتزمة بتطبيق القانون مثل وزارة التجارة فهي مسئولة عن رقابة المكاتب العقارية ومراجعة الدفاتر والسجلات والجزاءات قاسية على المخالفين وتصل الى غرامة تبلغ 500 الف دينار وسحب الترخيص والاغلاق.

وشدد د. الهاجري على المكتب العقاري عليه ابلاغ وحدة التحريات المالية في حال الاشتباة في اي عملية غسل اموال وذلك خلال يومين عمل من الشك او الاشتباة في جريمة غسل اموال.

واوضح د. الهاجري دول الخليج مستهدفة في عمليات غسل الاموال ولكن التشريعات القوية لدول الخليج تقف لها بالمرصاد.

ومن جانبه قال محمود الطراروة المدير التنفيذي لشركة بازار ريل استيت ان جرائم غسل الاموال من الجرائم الحديثة والمعاصرة التي يتم من خلالها استغلال العقار، لافتا الى ان القانون 106 لسنة 2013 وضع مجموعة من التدابير للحد من انتشار هذه الجرائم التي تعد جريمة عابرة للحدود.

ودعا الطراروة الى ضرورة انشاء هيئة لتقييم العقار بعد ان فقدنا الامل في انشاء هيئة للعقار وتقوم هذه الهيئة بوضع خارطة طريق وفق اسس ومعايير دولية وذلك لمنع غسل الاموال في العقار خاصة ان هناك باسعار مبالغ فيها تمت وتم تداولها باسعار غير طبيعية مما يضعها في دائرة الشبهات نتيجة الارتفاعات غير طبيعية في البيع.

وحذر من قيام اصحاب القروض الانشائية من تقديم فواتير غير حقيقية يتم شرائها من بعض المكاتب والشركات وذلك لتقديم هذه الفواتير للبنوك. وشدد الطراوة على انه يجب على مكاتب العقار تطبيق المعايير الخاصة بغسل الاموال من خلال التأكد من هوية العميل، وذلك لان الاهمال في يؤدي الي وقوع المكاتب تحت طائلة القانون، لافتا الى انه يجب على الوسطاء عدم اعطاء الدفاتر لاي سمسار متجول، وذلك لانه يفتح الباب امام عقد صفقات مشبوهة وتسجيلها والقانون لا يعفي بالجهل بمواده.

