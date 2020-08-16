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استقرار «ستاندرد أند بورز»


أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز شبه مستقر بالرغم من اقترابه مجددا من أعلى مستوياته عند الإغلاق، إذ فاقمت بيانات بشأن الاقتصاد الأميركي الضابية حيال التعافي. فقد جرى تداول ستاندرد اند بورز لفترات وجيزة فوق مستوى الإغلاق القياسي الذي بلغه في 19 فبراير عند 3386.15 نقطة، لكنه افتقد للزخم. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.3 نقطة، بما يعادل 0.12 في المئة، إلى 27931.02 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 0.58 نقطة، أو 0.02 في المئة، إلى 3372.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.20 نقطة، أو 0.21 في المئة، إلى 11019.30 نقطة.


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