«المحاسبين» بحثت مع الغانم تأسيس وحدة مستقلة للمحاسبة والمراجعة

مال وأعمال

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين والرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ أن اللقاء يعكس إيمان السلطة التشريعية وعلى رأسها رئيس مجلس الأمة بالدور المهم والفعال للجمعية في تعزيز وتحسين بيئة الأعمال ومساهماتها المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على إمداد السوق الكويتي بكوادر وطنية قادرة على قيادة دفة العمل في القطاعين الحكومي والخاص في القضايا المحاسبية والمالية.

واستدرك الطبيخ بالقول إن الرئيس الغانم استمع وباهتمام لمطالب ومقترحات أعضاء مجلس إدارة الجمعية والتي تركزت في: تأسيس وحدة مستقلة للمحاسبة تكون تابعة لوزارة التجارة والصناعة وتكون تلك الوحدة شاملة للمحاسبة والمراجعة، وتختص بأمور المراقبة المالية وتوقيع العقوبة الملائمة على المخالفين، كما تقوم الوحدة بمتابعة كل ما يتعلق بأمور المهنة من التأهيل والترخيص والمتابعة. وأوضح أن من بين المطالب الأخرى التي أيدها الرئيس الغانم ما يتعلق بمشاركة المحاسبين في مجالس الإدارات المتخصصة بالأمور المالية والمحاسبية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ومن بين المطالب الأخرى التي ناقشها أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع معالي رئيس مجلس الأمة ما يتعلق بتمثيل جمعية المحاسبين بشكل فاعل وداعم في لجان الدراسة والبحث والتقصي التي يشكلها مجلس الأمة في مجال عمله ويكون للمحاسبين دور أساس في إبداء الرأي فيها. ومن بين المطالب الأخرى التي طالب بها أعضاء الجمعية مقعداً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لأنه الأقدر على بحث الأمور المالية المعروضة على المجلس والتي تتصل بقضايا الشأن العام. وأشاد الطبيخ بالدعم الكبير الذي أبداه رئيس مجلس الأمة تجاه طلب مجلس الإدارة بفتح طريق مباشر لمبنى جمعية المحاسبين.

