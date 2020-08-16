عائشة بن أحمد تعود للقاهرة بعد غياب 6 أشهر

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تعود الفنانة عائشة بن أحمد الى القاهرة قادمة من تونس، وذلك بعد غياب لمدة 6 أشهر، بسبب فيروس كورونا، حيث تقوم عائشة باستئناف تصوير دوره بمسلسل تقاطع طرق، والتي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج، اخراج تامر محسن. كما تأتى عائشة للقاهرة أيضا من أجل حضورها العرض الخاص لفيلم توأم روحي، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 19 أغسطس الحالي، حيث تصدر البوستر حسن الرداد والى يمينه عائشة بن أحمد وعلى يساره أمينة خليل، وهو الفيلم الذي يقوم باخراجه المخرج عثمان أبو لبن، وتأليف أماني التونسي.