loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفاة الفنانة المصرية شويكار بعد مشوار حافل


توفيت يوم الجمعة الفنانة المصرية شويكار عن عمر 85 عاماً، ونعتها نقابة الممثلين المصريين في صفحتها على «فيسبوك» كاتبة: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان». وكان آخر ظهور فني لشويكار في فيلم «كلمني شكراً» عام 2010، مع الفنانين غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، واخراج خالد يوسف. وشويكار التي لقبت بـ«دلوعة السينما المصرية» ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات، ولكنها أجرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية أكدت فيها أنها بصحة جيدة، وتتابع بعض المسلسلات، موضحة أنها أحبت مسلسل «ختم النمر»، وأشادت بالفنانين المشاركين فيه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة