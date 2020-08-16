وفاة الفنانة المصرية شويكار بعد مشوار حافل

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توفيت يوم الجمعة الفنانة المصرية شويكار عن عمر 85 عاماً، ونعتها نقابة الممثلين المصريين في صفحتها على «فيسبوك» كاتبة: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان». وكان آخر ظهور فني لشويكار في فيلم «كلمني شكراً» عام 2010، مع الفنانين غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، واخراج خالد يوسف. وشويكار التي لقبت بـ«دلوعة السينما المصرية» ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات، ولكنها أجرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية أكدت فيها أنها بصحة جيدة، وتتابع بعض المسلسلات، موضحة أنها أحبت مسلسل «ختم النمر»، وأشادت بالفنانين المشاركين فيه.

