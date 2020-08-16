«الليلة».. يستمر في تألقه بموسمه الخامس

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يعود إلينا البرنامج المنوع «الليلة» في موسم جديد وهو الخامس بهمة ونشاط وتميز من خلال مايقدمه من فقرات متنوعة وتغطيات مميزة ولقاءات منفردة على تلفزيون الكويت وفي ظل وجود فريق متجانس ومتناسق نرى ان الابداع يستمر على الشاشة في ما يقدم من مادة تحوز على اهتمام المشاهد والمتابع.

ومن ضمن فريق العمل المخرج المبدع طلال البرجس الذي يتميز بلمساته الاخراجية والتي تأتي مناسبة لطبيعة البرنامج ما يشد المشاهد في ان يرى ذلك الابداع في الشاشة ولاينبع ذلك الا من خلال المحبة والانتماء لهذا البرنامج الذي يبادله الحب في ان يكون ضمن محور اهتمامه وعندما تجد هذين العنصرين سوف نرى برنامجا مميزا واعتقد ان عنصر التحدي هو الذي يجعله مبدعا فيما يخرجه ولابد ان نقول ان «الكيميا» واضحة في القبول والتفاهم واضحة بينه وبين فريق عمله.

وايضا لابد نستذكر المتألقة دوما الاعلامية ايمان نجم التي تعد «علامة مميزة» في الاعلام الكويتي وانها تعدت مرحلة المدح والاطراء وانها تسير بخطى ثابتة والحفاظ على مستوى التقديم التلفزيوني والتي اصبحت «ماركة» مسجلة باسمها سواء البديهية والانتباه والاطلاع الواسع والثقافة التي اكتسبتها من خلال خبرتها المتواصلة في الاعلام سواء من التلفزيون ومازالت شعلة تتوهج ابداعا وتألقا ومن شدة الحرص نرى انها تحضر قبل بث البرنامج بوقت كبير لكي تقرأ وتتناقش مع فريق الاعداد عن تفاصيل الحلقة بخلاف بحثها وتحضيرها الخاص لكل حلقة لأنها تعتقد بان كل ضيف يريد أن يحافظ على بريقه ونجوميته من خلال المساحة في الحوار حتى يظهر بصورة مناسبة.

ولابد ان نتطرق الى فريق العمل الذي يعمل من خلف الكواليس سواء المعدين الذين يسعون لان يكون البرنامج على مستواه وانجازاته التي عرف عنه والتي حققها خلال المواسم الماضية وهذا ماجعله احد البرامج المهمة والمطلوبة في تلفزيون الكويت وهم كل من: احمد صباح وسلطان المناع وياسر العيلة وعبدالعزيز الغفار وعلي حسن وايضا جميع العاملين من الفرق الاخرى. كما ان هناك متابعة ليس على مستوى المتابعين بل حتى على مستوى الفنانين وغيرهم الذين يتابعون البرنامج باستمرار ويكون على لائحة البرامج التي يتابعونها وعندما يتم دعوة اي شخص منهم نجد منه القبول بدون تردد وان يكون ضيفا على «الليلة» وفريقها هو امر مهم وهذا الاهتمام يتعدى الكويت بل حتى في الخليج والوطن العربي. ويبقى ان نشيد ببرنامج «الليلة» ومايقدمه في ظل وجود برامج اخرى ومنافسة شريفة في استقطاب المشاهدين والسعى الدائم للتفرد وهذا ما تلمسته القيادات في وزارة الاعلام والمتابعة من مسؤولى التلفزيون في ان يكون للبرنامج مساحة مناسبة تناسب فيما يقدمونه.. برافو.. والى الامام دائما.

