«كيرة والجن».. يجمع بين «الشبح» و«الزيبق» في سينما 2021

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ينتظر عشاق السينما، الاعلان عن انتهاء تصوير فيلم كيرة والجن، الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، بعد تألقهما سويا في اعلان لاحدى شركات الاتصالات.

جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج مروان حامد، بعد استئناف تصوير فيلم «كيرة والجن» في شهر يوليو الماضي، بعد أن توقف العمل على اثر تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أخيراً الذي تسبب في توقف جميع مناحي الحياة.

فيلم «كيرة والجن»، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي سبق وتم تحويل روايته المتمثلة في «تراب الماس» و«الفيل الأزرق» الى أعمال سينمائية، الأول بطولة آسر ياسين وماجد الكدواني ومنة شلبي واياد نصار وشيرين رضا، والثاني من بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي.

ويعد فيلم «كيرة والجن» المرتقب عرضه مع موسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، حيث سبقها أفلام الفيل الأزرق بجزأيه الأول والثاني، والأصليين، وتراب الماس.

فيلم «كيرة والجن»، يتناول حكايات مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919، ويجسد كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث شخصية «كيرة»، بينما يذهب دور «الجن» الى أحمد عز، الذي قال ان أحداث الفيلم تتناول تأثير الاستعمار الانجليزي في مصر، خلال الفترة من 1906 حتى 1920، مضيفا أنه سعيد بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز، ويعتبر نفسه واحدا من جمهوره.

وقال المخرج مروان حامد، سبق ان فيلم «كيرة والجن» يعكس نضال الشعب المصرى، ويرصد بطولات حقيقية منذ 100 عام مضت، اذ يتناول قصصا لأبطال من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الانجليزى ابان ثورة 1919، علما بأن هذه الحقبة الزمنية غير معلومة للعديد من الفئات، نظرا لعدم تعرض السينما اليها بشكل كبير، «لذا وجدتها فرصة لابراز تضحيات أبناء هذا الشعب فى الفيلم، وذلك عبر شخصيتين يجسد دورهما النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والفيلم يحمل جانبا تاريخيا بكل تأكيد، ولكنه ينتمي الى نوعية أفلام الأكشن».

فيلم «كيرة والجن» يضم عددا من الفنانين منهم هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، وعددا من ضيوف الشرف منهم، روبي، اياد نصار.

ومن الأعمال الفنية التي قدمها أحمد عز، «الشبح، الرهينة، ولاد رزق، الممر، الخلية»، ومسلسلات منها «أبو عمر المصري، الاكسلانس، الأدهم».

ومن الأعمال التي قدمها كريم عبدالعزيز، «الفيل الأزرق، أولاد العم، حرامية في تايلاند، الباشا تلميذ، نادي الرجال السري»، ومسلسلات منها « الزيبق، وش تاني، الهروب».

