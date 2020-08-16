Top Movies

The Rental فيلم رعب وإثارة، للمخرج دافي فرانكو، والنجوم مثل: دانه ستيفن واليسون بري وشيلا فاند.
The Goonies فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي، للمخرج ريتشارد دونر، والنجوم مثل: سين آستن وجوش برولين وجيف كوهن.
Jussica Park فيلم اكشن ومغامرات وخيال علمي، للمخرج ستيفن سبيلبرغ، والنجوم مثل: سام نيل ولودادرن وجيف غولد بليوم.
Back to the Futwre فيلم مغامرات وكوميدي وخيال علمي، للمخرج روبرت زيميكس والنجوم مثل: مايكل جي فوكس وكريستوفر لويد ولي ثومبسون.
Grease فيلم موسيقي ورمانسي، للمخرج راندال كليسر. والنجوم مثل: جون ترافولتا وآوليفيا نيوتن جون وشوكارد شانينغ.
The Big Ugly فيلم دراما، للمخرج سكون ويبر، والنجوم مثل: فينز جونز ومالكولم ماكدويل ورون بيرلمان.
SummerLand فيلم دراما وحرب، للمخرج جيسيكا سوالي، والنجوم مثل: غيما آرتيرتون وغوغو ماباثا وبينولوبي ويلتون.
Relic فيلم دراما ورعب. للمخرج ناتالي ايريكا جامز، والنجوم مثل: إيميلي مورتمير وروبن نيفن وبيلا هيشكوت.
The Grizzlies فيلم سيرة ذاتية ودراما، للمخرج ميراندا دي بينسير. والنجوم مثل: جاك آناواك وفرد بايلي وسيث بيوركي.