الإمارات: اشترينا الوقت لإنقاذ حل الدولتين

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش ان ابرام اتفاق التطبيع مع اسرائيل كان مطلوبا لانقاذ حل الدولتين، و«شراء الوقت» لاستئناف التفاوض بين تل ابيب والفلسطينيين. وقال قرقاش في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الأميركية «في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانت قضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع ولذلك قمنا بازالتها عن الطاوية واشترينا الوقت». وحذر الوزير الاماراتي من ان هذا الوضع لن يستمر الى الأبد، مشددا على ضرورة ان يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الفرصة لاستئناف التفاوض مع تل ابيب. وتابع «لن اقول ان هذا الأمر سيدوم الى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقا، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتا». وأشار الوزير الاماراتي الى ان عملية التطبيع «لن تحدث غدا او بعد غد»، لافتا في الوقت نفسه الى ان الاتفاق الذي وصفه «اختراقا تاريخيا» يمنح اسرائيل «فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير.. مع دولة ليس لها حدود مع اسرائيل».

وفي تصريح لـ»بي بي سي» قال قرقاش ان خطة الضم الاسرائيلية كانت ستقضي تماما على حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وينتظر ان توقع اسرائيل والامارات على الاتفاق في غضون ثلاثة اسابيع، لتصبح العلاقات طبيعية بين الدولتين، بما فيها اقامة سفارة لكل منهما على ارض الأخرى. في المقابل قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان السلطة الفلسطينية فوجئت بالخطوة التي اقدمت عليها الامارات بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، مؤكدا ان الاتفاق «دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين مجانا». ورفض عريقات في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ربط ابو ظبي قرارها بخطة الضم الاسرائيلية، مؤكدا ان قرار وقف الضم كان مطروحا قبل اكثر من 3 اسابيع، حيث تلقى الفلسطينيون اتصالات تدعوهم للعودة الى المفاوضات. مؤكدا ان «الامارات قطعت علاقتها معنا منذ 2014، وفوجئنا بالاتفاق مع اسرائيل».

وسعى كبار مسؤولي البيت الأبيض للاستفادة من قوة الدفع الناتجة عن الاتفاق التاريخي بين اسرائيل والامارات في مناشدة المزيد من الدول العربية والاسلامية تنحية التوترات التي مضى عليها وقت طويل وابرام اتفاقات مماثلة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض ان جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وأفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي للشرق الأوسط على اتصال مع دول عديدة في المنطقة في محاولة لرؤية ان كانت اتفاقات اكثر ستوقع. ولم يكشف المسؤول اسماء. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت اوبراين، ان معاهدة السلام بين الامارات واسرائيل انجاز تاريخي، تطلب شجاعة كبيرة. كما اكد ان معاهدة السلام ستتيح للعرب والمسلمين زيارة المسجد الأقصى، وستجعل المنطقة اكثر امانا، معتبرا ان الطريق عبد الآن لانضمام دول اخرى الى «طريق السلام».

