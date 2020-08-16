كوشنر: الدولة فلسطينية «حسب خريطة ترامب»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان اسرائيل «وافقت على دولة فلسطينية» وقال كوشنر في معرض تعقيبه على اعلان اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية «لقد اظهرت اسرائيل رغبة حقيقية للتوصل الى سلام من خلال الموافقة على دولة فلسطينية وكذلك على الخريطة التي رسمها الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، ورسمت حدود المستقبل» في اشارة الى خطة «صفقة القرن» بحسب ما اوردت القناة الاسرائيلية «12» عبر موقعها الالكتروني.

وأضاف كوشنر «ان تحرك اسرائيل لمحاولة ضم مناطق في الضفة الغربية تضم الكثير من المستوطنين، ازعج الكثير من الناس في المنطقة». وتابع «نجح ترامب في استخدام حالة عدم اليقين هذه، للتوسط في هذه الصفقة الجيدة بين (رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين) نتانياهو، و(ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد) بن زايد». وذكر كوشنر ان «ترامب اظهر لاسرائيل انه يتفهم مشاكلها، ويحاول ايجاد حل، وقد نجح في حملها على تقديم تنازلات لم تكن مستعدة لتقديمها في ظل الادارة السابقة». وبالاضافة الى ذلك اوضح كوشنر ان المناقشات جارية بالفعل بشأن مراسم توقيع اتفاق السلام الذي سيعقد في البيت الأبيض، في المستقبل القريب.

الى ذلك سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محاولة نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن من تحويل الفضل له وللرئيس السابق باراك اوباما في اتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل برعاية اميركية.

وقال ترامب «شاهدت النائم جو بايدن يحاول ارجاع الفضل له لهذا الاتفاق». واضاف «ما قام به (بايدن) هو صفقة فظيعة مع ايران. لقد اعطوا النظام الايراني 150 مليار دولار مقابل لا شيء». وحول اتفاقية السلام الجديدة قال ترامب «لقد كانت صفقة عظيمة قام بها اناس موهوبون يعملون في ادارتي وحصلت على دعم واشادة دولية من كل دول العالم» مشددا على ان بايدن لا يعرف حتى اسم الدول التي نتحدث عنها.

وكان الرئيس الأميركي نشر بيانا ثلاثيا مشتركا بعد اتصال ضم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد تم فيه الاعلان عن الاتفاق على «تطبيع كامل للعلاقات» بين اسرائيل والامارات، وعن تعليق اسرائيل لخطة ضم اراضي الضفة الغربية. وعندما سئل نتانياهو، في مؤتمر صحافي الخميس، عما اذا كان من الصواب وصف ذلك بـ«وقف الضم»، قال «تلقينا طلباً بالانتظار مؤقتاً من الرئيس ترامب. انه تأجيل مؤقت. لم يتم ازالته من على الطاولة».

