إسرائيل تقصف غزة مجدداً.. و«حماس» تحذر

عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: أعلن الجيش الاسرائيلي انه استهدف بقصف جوي وبري مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة وذلك رداً على اطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب الدولة العبرية. ومنذ الأسبوع الماضي يشن الجيش الاسرائيلي غارات ليلية ضد مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك رداً على اطلاق بالونات حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حرجية في جنوب اسرائيل. وقال الجيش في بيان مقتضب ان «مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات استهدفت مواقع لحماس في قطاع غزة» بينها «منظومة للدفاع البحري تستخدمه حماس وبنى تحت ارضية ومراكز مراقبة» مؤكداً ان القصف تم «رداً» على استمرار اطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الاسرائيلية.

من جهته اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ان القصف اسفر عن اصابة امرأة حامل وطفل في الثالثة من عمره بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى. وبالاضافة الى القصف الجوي والبري، ردت اسرائيل على اطلاق البالونات الحارقة بسلسلة من الاجراءات العقابية كان آخرها وقف ادخال امدادات الوقود الى القطاع.

من جهتها، اكدت حركة «حماس» امس ان استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واستهداف الأبرياء من الأطفال والنساء يعد تصعيدا خطيرا وخطا احمر، يتحمل الاحتلال الاسرائيلي كافة التبعات والنتائج المترتبة عليه. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان ان الصمت الاقليمي والدولي على ما وصفه بجرائم الاحتلال، ومكافأته بتسارع وتيرة التطبيع معه، شجعه على المضي في سياسة الارهاب المنظم، وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد برهوم ان المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات للجم العدوان وكسر الحصار وحماية مصالح الشعب الفلسطيني.

