إسرائيل تتوقع «مكاسب اقتصادية ضخمة»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: توقعت صحيفة اقتصادية اسرائيلية ان يسهم اتفاق التطبيع الكامل مع الامارات في تحسين الأوضاع الاقتصادية لاسرائيل بشكل كبير.

وأشارت صحيفة «غلوبس» الى ان الاتفاق مع الامارات سيوفر لاسرائيل «جسرا رسميا وثابتا» الى العالم العربي، وتحديدا الى الدول الخليجية.

ولفتت الصحيفة الى ان الاتفاق سيمنح الشركات الاسرائيلية فرصا هائلة في الأسواق الخليجية، ما سيفضي الى زيادة التصدير بشكل كبير الى الامارات وعبرها الى الدول العربية الأخرى.

ونقلت عن رجل اعمال سبق ان تبوأ موقعا كبيرا في الجهاز الأمني الاسرائيلي، قوله ان الاتفاق سيزيد من حجم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والعالم العربي، من منطلق ان الاتفاق يوفر «الشرعية» للشركات والحكومات للتعامل مع اسرائيل.

وقالت الصحيفة ان اسرائيل افتتحت في 2015 ممثلية دبلوماسية لها في ابوظبي لتكون جزءا من «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، حيث جاءت هذه الخطوة في اعقاب زيارة قام بها وكيل الخارجية الاسرائيلية في ذلك الوقت دوري غولد لأبوظبي.

وأشارت الصحيفة الى حقيقة ان الاقتصاد الاماراتي منفتح على التجارة العالمية ويعتمد بشكل اساس على التصدير. وتوقعت الصحيفة ان تستفيد الشركات الاسرائيلية المتخصصة في مجال التقنيات المتقدمة، والسايبر، والصناعة الغذائية، وتحلية المياه، والزراعة، كثيرا من التعاون الاقتصادي مع الامارات.

واستدركت الصحيفة ان اسرائيل ستفرض قيودا على نقل بعض التقنيات والبرمجيات ذات الاستخدام الأمني، خوفا من وصولها الى «جهات معادية». ونقلت عن «اتحاد مكاتب التجارة» في اسرائيل قوله ان يعمل منذ وقت طويل من اجل تحسين قدرة الشركات الاسرائيلية على الاندماج في اسواق الدول الخليجية. الى ذلك قال خبراء ان تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل ودولة الامارات العربية المتحدة قد يمهد الطريق امام بيع الولايات المتحدة مزيدا من الأسلحة للامارات. وقال ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل خلال مقابلة مع الاذاعة العامة الوطنية ان «كلما اصبحت الامارات صديقة لاسرائيل وأصبحت شريكة لاسرائيل وأصبحت حليفا اقليميا للولايات المتحدة، اعتقد بوضوح ان هذا سيغير تقييم التهديد وقد يعمل في صالح دولة الامارات» فيما يتعلق مبيعات السلاح في المستقبل.

وقال ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع العلاقات العربية الاسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ان هذا الاتفاق «مكسب للامارات، التي ستكون مؤهلة دون شك للمبيعات العسكرية التي لم يكن بوسعها الحصول عليها بموجب قيود «التفوق العسكري النوعي» بسبب الخوف من امكانية استخدام تكنولوجيا معينة ضد اسرائيل».

