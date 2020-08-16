مجلس الإمارات للإفتاء: المعاهدات من صلاحيات ولي الأمر

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: أكد رئيس مجلس الامارات للافتاء الشرعي الشيخ عبدالله بن بيه ان العلاقات والمعاهدات الدولية تعد من الصلاحيات «الحصرية والسيادية» لولي الأمر، شرعاً ونظاماً»، في معرض تعليقه على اتفاق السلام بين الامارات واسرائيل. وأشاد بن بيه بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي، للسلام مع اسرائيل، قائلا انها «تضاف الى السجل الحافل للدولة في دعم القضايا العربية والاسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في دعم المصالحات ونشر السلام في مختلف بقاع العالم». وأضاف مجلس الافتاء الاماراتي، في بيان له، ان قيادة دولة الامارات العربية المتحدة اتخذت «مسعى ايجابيا وخطوة سديدة موفقة... ادت الى وقف تمدد السيادة الاسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية»، حسب ما اوردته وكالة الأنباء الرسمية «وام». ورأى المجلس ان هذه المبادرة تعتبر «سبيلا للسلام في المنطقة»، معلنا «تأييده لكل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبار ان المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر، الذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب والسلام والعلاقات بين الأمم».