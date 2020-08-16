ماكرون يشيد بقرار أبوظبي «الشجاع»

عربيات ودوليات

باريس - لندن - الوكالات: أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ترحيبه بمعاهدة السلام الاماراتية الاسرائيلية، واصفا القرار الاماراتي بـ«الشجاع». وكتب ماكرون في تغريدة «آمل ان يسهم (هذا القرار) بارساء السلام العادل والمستدام بين الاسرائيليين والفلسطينيين». من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين عقب محادثة هاتفية مع نظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي ان «تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات اسهام مهم نحو السلام في المنطقة. من الجيد ان تعلق الحكومة الاسرائيلية خطط الضم». وأضاف: «نأمل ان يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الايجابية في المنطقة ويمنح عملية السلام في الشرق الأوسط دفعة جديدة». وتابع ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، انه هنأ نظيره الاسرائيلي على «هذه الخطوة التاريخية».