إيران: حساباتنا مع الإمارات ستختلف

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: وصف الرئيس الايراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الامارات واسرائيل بأنه «خطأ جسيم» مبديا امل طهران في ان تتخلى ابوظبي عن هذا القرار. وقال روحاني في كلمة متلفزة القاها امس ان «الامارات ترتكب خطأ اذا اعتقدت انها ستتمكن من تعزيز امنها واقتصادها من خلال التقرب من الولايات المتحدة واسرائيل»، وتابع «نحذر الامارات من السماح لاسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، لأن حساباتنا معها ستختلف في ذلك الوقت». وأوضح روحاني ان ايران ستتعامل بشكل مختلف مع الامارات اذا فتحت المجال لاسرائيل في المنطقة، مضيفا «نأمل ان تتراجع الامارات عن خطئها الجسيم وتدرك ان الطريق الذي سلكته خطأ».