شينكر: موقف الكويت من التطبيع حق سيادي ولن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

عربيات ودوليات

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى د. ديفيد شينكر أن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الكويت للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن موقف الكويت من التطبيع حق سيادي ولن يؤثر على العلاقات القوية الاستراتيجية القوية مع واشنطن. وأوضح شينكر في مقابلة خاصة وحصرية مع رئيس «مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات» عبدالعزيز العنجري، أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائمة بالفعل والاتفاق جعلها علانية فوق الطاولة أمام العالم، نافيا أي علاقة للتطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا مساعد وزير الخارجية الأميركي الفلسطينيين إلى «الاستيقاظ» لأن الدول العربية ستسعى إلى ما يخدم مصالحها الخاصة، وكشف أن دولا كثيرة تتأهب لركوب «قطار التطبيع». وحول موقف إيران من كل مايجري، قال شينكر إن طهران ساهمت في انجاح انجاز التطبيع بين إسرائيل والإمارات بسبب تهديداتها المحتملة لجيرانها، مشددا على أن «لا دولة مفضلة في العالم على شركائنا في الخليج».

وتمنى المسؤول الأميركي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الشفاء العاجل، كاشفا أن « صاحب السمو يتعافى الآن واتمنى له دوام الصحة»... وفيما يلي نص اللقاء:

? ما الفرق الذي سوف يحدثه هذا الاتفاق، مع العلم أن هناك دولاً عربية أخرى لديها نفس المعاهدة أو الاتفاق مع إسرائيل ولم يحدث أي تغيير للفلسطينيين ولقضيتهم على مدى 70 عاما؟

? هناك العديد من الأشياء، فلم نرى حتى الآن التطبيع بالشكل المتعارف عليه من الشعب المصري ومن الشعب الأردني مع الإسرائيليين ولعل هذا ما نأمله في المستقبل، واعتقد أنه كان هناك تطور اقتصادي لكل من الدولتين مع التطبيع، أما بالنسبة للفلسطينيين اعتقد بأن هذا الحدث بمثابة صحوة تدعو القوى الفلسطينية بأن تعمل على النقاش مع الاسرائيليين والولايات المتحدة بدلا من تجاهل الحوار.

ولا شك أن الدول العربية لديها قلق من أجل الفلسطينيين، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة لديها مخاوفها أن لا يكون لدى الفلسطينيين أي رغبة في النقاش والاتفاق.

ولا أحد يقول إن الفلسطينيين يجب أن ينخرطوا في هذه الرؤيا للسلام ولكن هذه نقطة بداية للنقاش. ومن هنا ادعو الفلسطينيين للحوار، وادعو الدول العربية ان لا تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة القادة الفلسطينيين الذين لا يهتمون بالدخول في أي من النقاشات والحوارات المجدية، أا يكونوا أسرى لافكار تمتلك قراراتهم.

مبادرة التطبيع

? هل هذا التطبيع مبادرة أميركية أم انها رؤية إماراتية؟

? اعتقد أن الاتفاق يعكس رؤية إسرائيل والإمارات للتعاون الاقليمي من أجل السلام والتكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي والذي سوف يجعل الدولتين في أمان، والولايات المتحدة الأميركية كانت فقط عامل مساعد.

وعلى سبيل المثال اجتمع السيد كوكس منذ عام مع الإماراتيين والإسرائيليين في واشنطن، وايضا كان البيت الابيض والسيد جاريد كوشنر والعديد من الشخصيات البارزة يعملون على ذلك منذ مدة. لذا نحن نساعد وبصراحة من خلال فتح الباب.

دول الخليج

? كيف ترون موقف التطبيع مع دول الخليج الأخرى، والتي تعلن حكوماتها وشعوبها أيضاً صراحة بأنهم لا يريدون أي نوع من العلاقات مع إسرائيل؟ وهل كانت هناك أي ضغوطات على تلك الدول لإتخاذ خطوة نحو التطبيع؟

? ليس هناك أي ضغط على أي دولة، وعلى سبيل المثال الكويت، فالولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الكويت للتطبيع مع إسرائيل. وفي المثال الإماراتي نحن نتحدث عن دولة سعت لتكوين علاقة حسنة بإسرائيل، وهي تجد ذلك جيد جدا لمصلحتها.

? هل تأمل بأن تعمل دول أخرى على التطبيع مع إسرائيل؟

? اعتقد بأن هناك دولاً إقليمية لديها بالفعل تعاون جيد مع إسرائيل وهذا مثمر جدا اقتصاديا واستراتيجيا ومفيد لشعوبهم، واعتقد بأن هذه الدول لديها القدرة على اتخاذ قراراتها لفعل نفس الشيء مثل الإمارات واتوقع أن تلك الدول ستفعل هذا قريبا بلا شك.

القضية الفلسطينية

? هل لهذا التطبيع علاقة بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هل فلسطين جزء من هذا الاتفاق؟

? لنكن واضحين، هذا اتفاق ثنائي بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات الجيدة والقائمة بالفعل بينهما وجعلها علانية فوق الطاولة أمام العالم.

والهدف من هذا الاعلان هو المضي قدما لتطوير تلك العلاقات بطريقة مفيدة أمنيا واقتصاديا لإسرائيل والإمارات، واعتقد بأن هذا محتمل جدا، بسبب رؤية السلام المطروحة.

? إذن ما الذي سوف يتحصل عليه الفلسطينيون مستقبلاً من الخطوة الإماراتية؟

? اعتقد بأنه يجب على الفلسطينيين أولا أن يحللوا الوضع الحالي بأنه دعوة للاستيقاظ (صحوة)، وعليهم أن يعلموا أنه قد حان الوقت للاتفاق وانه لديهم بعض القوة والقدرة على التحكم في مصيرهم، أما الانتظار وعدم تحدثهم عن رؤيتهم للسلام على المدى البعيد فليس في مصلحتهم.

ولاشك أن دولا عربية أخرى ستسعى إلى ما يخدم مصالحها الخاصة حتى وإن كانت قلقة على الشعب الفلسطيني. ولابد للقيادة الفلسطينية تقدير الاحتياجات الخاصة للدول العربية وشعوب المنطقة ايضا.

الحكومات لا الشعوب

? هناك العديد من القوى في الشرق الأوسط يبدون استياءهم بقوة من تلك الخطوات التطبيعية، فكيف ترون ذلك؟

? اعتقد بأن هذا متوقع وهناك من لا يحب ما فعلته الإمارات، ولكن أود أن أوضح أن حكومة مصر فعلت ذلك بالرغم من أن الشعب المصري لم يعجبه ذلك.

وأيضا اعلم انه سوف يكون هناك من يلوم الإمارات ويتهمها بانها براغماتية وتسعى خلف مصلحتها الشخصية وليس لديها ايديولوجيا ذات مدى واسع. لكن بالمقابل ستجد بأن دولا اخرى كثيرة ستأخذ بموقف الإمارات وستجد فيما قامت به فرصة لركوب قطار التطبيع. العالم العربي سينقسم مابين مؤيد ومعارض.

? اذن أنت تعلم بوجود دول أخرى ستحذو حذو الإمارات وتجهز لمثل تلك الاتفاقات؟

? انا لن اتحدث الآن عن المناقشات الخاصة التي تتم حول الاتفاقات الدبلوماسية القادمة، لكن ما أود قوله إن هناك دولاً حالياً تفعل مثلما فعلت مصر سنة 1978 في اتفاقية كامب ديفيد وكانت السبب في توقيع الأردن بعد ذلك.

واعتقد بأن هذين البلدين لهما تأثير على التصور الاقليمي، وفي الغالب كل دولة تسعى خلف مصالحها وهذا حق مشروع لها.

الخطر الإيراني

? وأين إيران من كل هذا؟

? اعتقد بأن إيران جزء من تهديد مشترك لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، وايضا هناك قلق واضح من افعال إيران ومخاوف من السلاح النووي وايضا عدم استقرار كل من اليمن والعراق وسورية ولبنان. واعتقد بأن العديد من الدول العربية لديها هذا القلق أيضا حيث يرون أن إيران تحت الحكم الحالي لديها تطلعات إقليمية. نعم بالفعل إيران اسهمت في انجاح انجاز هذه الاتفاقية بسبب تهديداتها المحتملة لجيرانها. واعتقد بان هذا الاتفاق وأي اتفاق آخر يعتمد على ما تراه كل دولة لمصلحتها، ومن المنطقي أن تحمي دول المنطقة نفسها من خطر وتهديدات إيران، كما أن التطبيع مع إسرائيل يعاظم الفرص المتاحة اقتصادياً وتكنولوجياً.

? كيف ترون مستقبل العلاقات الأميركية الخليجية في ضوء تلك الاتفاقية؟

? لدينا علاقات متينة مع الإمارات وايضا شركائنا في كل دول الخليج الأخرى، لذا لا اتوقع ان تكون هناك دولة مفضلة في العالم على شركائنا في الخليج والتي تربطنا بهم علاقات متميزة.

? هل تود أن تعطي أي رأي آخر بخصوص ذلك الموضوع؟

? اتمنى الشفاء العاجل لأمير الكويت، حيث انني اعلم انه يتعافى الآن واتمنى له دوام الصحة، واعتقد ان الكويت لها علاقات متينة مع اميركا.

ونحن نعتبر الكويت حليفا ممتازا، وما ستفعله بخصوص العلاقة مع إسرائيل هو قرارها السيادي الخاص بها وهذا لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية القديمة والأصيلة بيننا.

