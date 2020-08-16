الولايات المتحدة تخسر معركة حظر الأسلحة على إيران

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عواصم- الوكالات: رحبت طهران امس برفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، مؤكدة أن واشنطن «لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن مجلس الأمن الدولي رفض مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران. وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ «فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره».

وأعلنت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأميركي حصل على صوتين فقط أي أنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت. ورحبت طهران «بهزيمة» واشنطن في مجلس الأمن مؤكدة أن «دبلوماسية إيران النشطة إلى جانب القوة القانونية للاتفاق النووي، هزمت أميركا عدة مرات»، على حد قول الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي.

وفي وقت سابق الجمعة دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيران إلى عقد قمة طارئة عبر الفيديو لتجنب تصاعد التوتر في الخليج. وقال بوتين في بيان «إن القضية ملحة، وإلا فإن البديل هو المزيد من تصعيد التوتر وتنامي حظر النزاع، وهو سيناريو يجب العمل على تفاديه».

وهددت الولايات المتحدة بمحاولة فرض إعادة عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم تمديدها باستخدام آلية مدرجة في الاتفاق النووي تقضي بإعادة العقوبات بشكل آلي في حال خرقه من قبل إيران. وحذر مجيد تخت روانجي سفير إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة من اللجوء لإعادة فرض العقوبات. وقال في بيان إن ذلك سيقابل برد صارم.

ويشكك الحلفاء الأوروبيون في إمكانية أن تكون واشنطن قادرة على إعادة فرض العقوبات ويحذرون من أن المحاولة قد تؤدي إلى نزع الشرعية عن مجلس الأمن. ويشتبه المحللون في أن واشنطن قدمت عمدا مشروعا متشددا كانت تعلم أن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من قبوله.

