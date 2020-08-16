أميركا تستولي على شحنة نفط إيرانية.. وطهران تنفي

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: استولت الولايات المتحدة على شحنات نفط إيرانية فيما يعد أكبر عملية استيلاء نفطي من نوعها على الإطلاق خلال نقلها في المياه الدولية. وقالت واشنطن إنها «صادرت» أربع سفن إيرانية محملة بالوقود كانت في طريقها إلى فنزويلا. وأوضحت واشنطن أن العملية ضمت السيطرة على كمية من الوقود تبلغ 1.1 مليون برميل «بمساعدة شركاء أجانب»، وفقا لوزارة العدل الأميركية وقالت واشنطن إن هذه الشحنات خرقت العقوبات الأميركية.

من جانبه نفى السفير الإيراني لدى فنزويلا أي علاقة لبلاده بهذه السفن أو ملاكها. وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها نفذت «أمر مصادرة بنجاح» لشحنة بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري للجمهورية الإسلامية. وأضاف البيان أن «الشحنة التي تمت مصادرتها محتجزة لدى الولايات المتحدة» دون أن يذكر أين أو متى نُفذت المصادرة. وقال مسؤول أمريكي كبير إن عملية المصادرة تمت دون اللجوء إلى قوة عسكرية، وأن السفن نفسها لم تُصادر. ولم يُعلن حتى الآن عن مكان حاملات الحاويات البحرية «بيلا»، و«بيرنغ»، و«باندي»، و«لونا» التي كانت تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

ووصف حوجات سلطاني، السفير الإيراني لدى كاراكاس، التقارير عن عملية المصادرة بأنها «دعاية كاذبة». وأضاف: «هذه كذبة أخرى وأسلوب من أساليب الحرب النفسية صنعتها آلة الدعاية التي تشغلها الولايات المتحدة».

