واشنطن: مساعدات لـ 60 ألف لبناني عبر الجامعة الأميركية

عربيات ودوليات

اكد القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا ومدير المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية أن الوكالة تعمل مع منظمات في المحتمع المدني لضمان وصول المساعدات الانسانية للحالات المتضررة والأكثر احتياجا لها ولا تعمل مع الحكومات بشكل مباشر، مشيرا الى ان هناك نحو 300 ألف شخص تأثروا بكارثة مرفأ بيروت وسنقدم الدعم لهم من خلال الجامعة الأميركية في بيروت من اخلال أنشطة باستجابة عاجلة مثل المساعدات الطبية للمتأثرين من هذا الانفجار.

وذكر بارسا في ايجار صحافي، شاركت فيه «النهار»، أن استجابة الوكالة للكارثة التي حلت على لبنان بلغت 18 مليون دولار، ونعمل على التأكد من وصول المساعدات الانسانية للجهات المحتاجة.

وشدد على الالتزام بتقديم مساعدات لدعم حوالي 60 ألف شخص لبناني خلال 3 أشهر وسوف نعمل مع شركائنا المحليين لتقديم هذه المساعدات عبر الجامعة الاميركية ببيروت بالاضافة الى شركاء الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الذين يتعاملون ايضا للتصدي لجائحة «كوفيد-19».

وحول كيفية التأكد من وصول المساعدات، قال نحن نعمل مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمات موثوق بها للتأكد من وصول المساعدات الانسانية بشكل عاجل للجهات المحتاجة، لافتا الى وجود معايير محددة للتأكد من وصول هذه المساعدات وان برنامج الغذاء العالمي ملتزم بتطبيق هذه المعايير.

وردا على سؤال حول إمكانية اجراء تحقيق حيادي لما حدث في لبنان، قال ان الذي يحتاجه الناس هناك بشكل اكثر من غيره هو تقليص حجم المعاناة وتقديم المساعدات، لافتا الى انه لم يرَ مثل انفجار مرفأ بيروت منذ احداث 11 سبتمبر والفيضانات التي جرت في أماكن كثيرة وسيتم التأكد من سلامة الأبنية التي تأثرت بالانفجار ولكن ستكون الاولوية لمن هم على قيد الحياة وأصيبوا من الانفجار ومعالجاتهم وابقاء الناس في مأوى.

