إقالة سيتين قيد الإعلان

دوليه

قال تقرير صحافي إن برشلونة قرر إقالة مدربه الإسباني كيكي سيتين عقب الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ (8-2)، اول من امس، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم بدون أي لقب. ووفقًا لـ»سكاي سبورتس»، فقد قررت إدارة برشلونة الإطاحة بسيتين، حيث كتب فابريزيو رومانو، الصحافي الشهير بالشبكة، عبر حسابه على «تويتر»: «تم اتخاذ قرار إقالة سيتين بالفعل، لن يكون مدرب برشلونة الموسم المقبل». ومن جانبه، قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، عقب المباراة: «في الأيام المقبلة سنعلن عن بعض القرارات المهمة، لن أفصح عنها الآن، ستظهر في الأيام القادمة». وعن إمكانية إقالة سيتين، أجاب: «لن أتحدث عن هذا اليوم، إنها لحظة من أجل التفكير والتأمل، لاتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة النادي».