ماتيوس: برشلونة يحتاج إلى تغيير جذري

دوليه

قال اللاعب الدولي الألماني السابق، لوثار ماتيوس، اول من امس، إن رؤية فريق بحجم برشلونة يسقط الليلة أمام بايرن ميونخ (2-8)، أمر مؤلم، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب النور بلشبونة. وأضاف أسطورة المانشافت «يؤلمني أن أرى فريق مثل برشلونة، الذي أحدث حالة من الإثارة لدى الجميع على مر أعوام، مثلما رأينا هذه الليلة». وتابع في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي): «كنت أعتقد أن بايرن هو الأوفر حظا للتأهل، لكن ليس لهذه الدرجة، لم أظن مطلقا أن يسجل اللاعبون ثمانية أهداف، رغم أن فارق الأهداف الستة يعبر عن الفارق الذي شوهد في الملعب». وأكد ماتيوس أن برشلونة سيكون بحاجة إلى تغيير جذري، وألا يكتفي باستبدال مدرب، بل يلزمه لاعبون جدد. واختتم «لا يكفي تغيير المدرب، هم بحاجة للكثير من اللاعبين الجدد، ولا أعتقد أنهم في وضع يسمح لهم بإنفاق مبالغ هائلة، مثلما فعلوا حتى الآن».