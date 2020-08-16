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دوليه

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ميسي يفكر في الرحيل


كشف تقرير صحافي فرنسي، أمس عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل. وكان برشلونة، تعرض، أول من أمس، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ووفقًا لمجلة «فرانس فوتبول»، فإن ميسي هدد إدارة برشلونة، بالرحيل عن النادي الكاتالوني، عقب الخسارة أمام بايرن. وأشارت إلى أن ميسي سيغادر برشلونة، إذا لم تحدث تغييرات جذرية في النادي، من المدرب وحتى الرئيس والإدارة الرياضية. وأوضحت المجلة، أنه وفقًا للمقربين من ميسي، فإن اللاعب يدرس بجدية، الرحيل عن برشلونة هذا الصيف. يذكر أن ميسي سبق أن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام، أن مستوى برشلونة لا يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا. وسبق أن ارتبط ميسي، أكثر من مرة بالانتقال إلى إنتر أو مانشستر سيتي.


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