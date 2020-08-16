مولر: من الصعب التغلب علينا

دوليه

عجز توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، عن وصف مدى السعادة التي يشعر بها رفاقة، بعد اكتساح برشلونة (8-2)، اول من أمس، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال مولر، في تصريحات لقناة «بي تي سبورت»: «من الصعب شرح مدى سعادتنا، فريقنا في حالة رائعة». وتابع: «بالطبع سعيد بجائزة رجل المباراة، لكن لدينا 12 أو 15 لاعبًا يستحقون هذه الجائزة.. نحن نلعب بهذا المستوى، ومن الصعب التغلب علينا». وأضاف: «لقد استمتعنا كثيرًا اليوم، لا يهم من الذي شارك.. بالطبع برشلونة فريق مميز، لذلك كان علينا أن نكون أكثر عدوانية، ونعود مرة أخرى». وتابع: «عندما يضغطون ويمررون الكرة، فهذه ليست مشكلة، قادرون على افتكاكها مجددًا.. أما عندما نحصل على الكرة، فلدينا الكثير من المواهب في خط الهجوم».