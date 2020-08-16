كوتينيو: لا أحد توقع هذه النتيجة

دوليه

أكد صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ المعار له من برشلونة أن فريقه عمل بجد واجتهاد من أجل الفوز على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتواجد في نصف النهائي. وتحدث كوتينيو على صعيده الشخصي قائلاً: “لقد عملت بجد للعودة من الإصابة من أجل التعافي والتواجد مع الفريق». وتطرق اللاعب الدولي البرازيلي للحديث عن الفوز على برشلونة مؤكداً أنه لم يكن هناك من يتوقع أن تنتهي النتيجة بفوز العملاق البافاري 8-2 على الرغم من أن الكثيرين رشحوا بايرن لتخطي منافسه والتأهل إلى نصف النهائي، إلا أن الفوز بهذا الشكل لم يتوقعه أحد.