مان يونايتد وإشبيلية في نصف النهائي

دوليه

يلتقي في 10:00 مساء اليوم مان يونايتد الانكليزي مع اشبيلية الاسباني ضمن نصف نهائي بطولة دوري أوروبا. وتقام الأدوار النهائية من البطولة في ألمانيا بنظام التجمع بدلاً من الذهاب والاياب بسبب ظروف جائحة كورونا.

وستكون المنافسة على أشدها بين الفريقين اللذين يسعيان الى بلوغ النهائي حيث سيواجه الفائز من لقاء اليوم انتر الايطالي أو شاختار الأوكراني اللذان يلتقيان غداً في النصف نهائي الآخر. وكان اشبيلية حامل الرقم القياسي في مرات الفوز باللقب (5 مرات) تخطى ناد أنكليزي في ربع النهائي هو ولفرهامبتون بالفوز عليه بهدف وحيد من امضاء لاعبه الارجنتيني لوكاس أوكامبوس.

وكان مدرب اشبيليه الاسباني جولين لوبتيغي ثمَن انتصار فريقه الصعب على ولفرهامبتون والتأهل للدور نصف النهائي، مؤكدا أن المباراة كانت «صعبة للغاية» وكانت تحتاج لـ«الصبر».

وأوضح لوبيتيغي في تصريحات عقب اللقاء: «المباراة كانت صعبة نظرا لتشابة طريقة لعب الفريقين، وأفكارنا وطريقة لعبنا اختلفت عما شاهده الجميع في مباراة روما».

وتابع «كنا ندرك أن المباراة ستكون باقتناص هدف، وبالتحلي بالصبر، وبانهاك المنافس. كان يجب انتظار اللحظة المناسبة. اعتقد أن أدائنا كان تصاعديا، واستحقينا الهدف. الفريق يريد ويؤمن ويعمل حتى النهاية».

وتطرق مدرب منتخب اسبانيا الأسبق للمواجهة اليوم أمام مان يونايتد، الذي تخطى عقبة كوبنهاغن الدنماركي بصعوبة بهدف نظيف بعد تمديد المباراة لشوطين اضافيين في ربع النهائي.

وقال: «يونايتد فريق مذهل، وأحد أعرق الأندية في العالم، ويمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، لأن اللعب أمام فريق بهذا الحجم ليس سهلا. نحن الآن في نصف النهائي أمام منافس كبير، ولكن طموح وأحلام لاعبي فريقي لا يمكن المساس بها». وسيسعى كبير اقليم الأندلس لمواصلة مشواره الناجح في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها، باحثا عن لقبه السادس، والأول منذ آخر تتويج له بالثلاثية التاريخية المتتالية في 2016.

من جانبه يمني مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير النفس بتقديم مباراة كبيرة ومواصلة تألق الفريق في الفترة الأخيرة. ويقدم مان يونايتد عروض لافتة في الفترة الأخيرة مكنته من الحلول ثالثاً في الدوري وحجز بطاقة دوري الأبطال الموسم المقبل. وهو يعتمد في لقاء اليوم على نجوم الفريق الفرنسي انطوني مارشال وماركوس راشفورد والبرتغالي المتألق برونو فرنانديز الذي يرى أن تتويج الشياطين الحمر بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، سيساعد الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات.

