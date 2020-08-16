«الإنتاج» أفسد فرحة الأهلي بالستاد الجديد

دوليه

أفسد الانتاج الحربي فرحة الأهلي بالستاد الجديد بعدما فرض عليه التعادل الايجابي (1-1) في الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد عفيفي للانتاج الحربي في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل الأهلي بهدف عمرو السولية في الدقيقة 77 وأضاع التونسي علي معلول ركلة جزاء 18.

ورفع الأهلي رصيده الى 53 نقطة في صدارة الترتيب بعدما توقفت انتصارات الفريق في ثاني مباراة بالدوري هذا الموسم ولكن دون هزيمة.

وارتفع رصيد الانتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار الى 24 نقطة في المركز التاسع.

البداية كانت سريعة من الفريقين ثم أضاع معلول فرصة محققة للأهلي قبل أن يلجأ الحكم محمود عاشور لتقنية الفيديو واحتسب ضربة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة 18 ولكن اللاعب التونسي أضاعها.

الانتاج كان الأفضل في البداية بانتشار مميز وتضييق الخناق على مفاتيح لعب الأهلي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من انفراد بمرمى الشناوي وأشار الحكم المساعد لوجود تسلل لكن الحكم احتسب الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وحاول الأهلي ادراك التعادل لكنه فشل فيما تبقى من الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني دفع الأهلي بأليو بادجي على حساب مروان محسن.

وفرض الأهلي حصارا على دفاع الانتاج الحربي وأضاع أجايي محاولة بجوار القائم وأشرك الانتاج الثنائي ابراهيم عبد الخالق وموسى دياوارا على حساب أحمد عفيفي ومحمد عادل لتنشيط خط الوسط في الدقيقة 56.

ودفع الأهلي بثاني أوراقه بنزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو وأنقذ حارس الانتاج رأسية بادجي ونال دياوارا لاعب الانتاج انذارا للخشونة.

وأشرك الانتاج الثنائي باسم مرسي وأحمد مجدي على حساب محمد رجب وعلاء سلامة مع الدقيقة 64.

وأنهى عمرو السولية صمود دفاع الانتاج بتسديدة صاروخية في الدقيقة 77 من تمهيد رائع من بادجي ليهز شباك أصحاب الأرض معادلا النتيجة. وأشرك الأهلي لاعبه حمدي فتحي بدلا من ربيعة في الدقيقة 87 في مغامرة هجومية واحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع مرت بلا جديد. وفي لقاء آخر استعاد وادي دجلة نغمة الانتصارات بعبور عقبة ضيفه حرس الحدود بنتيجة 1-0.

ولم يفز وادي دجلة في آخر 4 مباريات بالدوري قبل أن يحصد فوزه الأول مع مدربه اليوناني بابافاسيليو الذي تولى المهمة بعد اقالة مواطنه تاكيس جونيس. وسجل أحمد سعيد هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. ورفع وادي دجلة رصيده الى 18 نقطة متقدما للمركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد حرس الحدود بقيادة مدربه محمد حليم، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر. وحسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق لقاء الجونة أمام نظيره الاتحاد السكندري.

أحمد ياسر ريان تقدم للجونة من علامة الجزاء لكن اسلام جمال تعادل للاتحاد بضربة رأسية. ورفع الاتحاد رصيده الى 29 نقطة في المركز الخامس فيما رفع الجونة رصيده الى 21 نقطة في المركز العاشر.

