المصري يرفض مواجهة الإسماعيلي

دوليه

رفض المصري البورسعيدي خوض مواجهة الاسماعيلي التي كانت مقررة مساء أول من أمس الجمعة لكثرة اصابات فيروس كورونا بين صفوفه. وألغى الحكم أحمد الغندور مباراة المصري البورسعيدي وضيفه الاسماعيلي. ولم يحضر المصري الى ملعب برج العرب في ظل اصابة 20 فردا من صفوف الفريق بفيروس كورونا رغم تمسك اتحاد الكرة باقامة اللقاء. وانتظر الحكم أحمد الغندور 20 دقيقة وفقا للائحة ولكن لم يحضر الفريق البورسعيدي لملعب المباراة. ونفذ المصري تهديداته بعدم خوض اللقاء اعتراضا على قرار اتحاد الكرة. وأعلن سمير حلبية رئيس النادي أن فريقه لن يخوض المباراة اعتراضا على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وسيلجأ لكافة الجهات لعدم معاقبة ناديه. وقرر اتحاد الكرة اقامة اللقاء في موعده بداعي أن الاصابات الموجودة في صفوف المصري لأقل من 10 عناصر أساسية من المقيدين بقائمة الفريق بينما تبقى الاصابات في صفوف الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا. ومن المنتظر أن يوقع اتحاد الكرة عقوبة ضد المصري لعدم حضوره المباراة بخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بجانب اعتباره خاسرا بنتيجة اعتبارية. وأكدت اللجنة الخماسية التزامها بتطبيق اللائحة على النادي المصري واعتباره منسحبا أمام الاسماعيلي. من جانبه قال ابراهيم فارس عضو مجلس ادارة الاسماعيلي ان ناديه متضامن مع جاره المصري في أزمته بعد اصابة 20 فردا من الفريق بفيروس كورونا المستجد. وأعلن عضو مجلس الاسماعيلي عن رفض ناديه الحصول على نقاط مباراة المصري نظرا لظروف اصابة العديد من لاعبي المنافس بفيروس كورونا المستجد.