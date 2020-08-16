«فيفا» يعاقب كهربا

دوليه

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري بتغريمه 32 مليون و837 ألف جنيه مصري لصالح الزمالك بعدما فسخ عقده مع النادي الأبيض من طرف واحد.

وكان كهربا ترك الزمالك وانتقل الى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مدعيا انتهاء عقده مع الفريق المصري لكن الأخير أظهر العقد الذي كان ممتدا وهو ما أيده الاتحاد المصري ليلجأ بعدها الى «فيفا».ورفض «فيفا» توقيع أي عقوبات أخرى ضد اللاعب أو النادي الأهلي بشأن انضمامه للفريق الأحمر.

وأكد قرار «فيفا» أن اللاعب سيكون ملزما بسداد المبلغ خلال 45 يوما والا سيتم ايقافه لمدة 6 شهور.من جانبه قال كهربا «صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي ورفض جميع الطلبات الأخرى».

وأضاف «شكوى الزمالك كانت قد تضمنت المطالبة بتعويض 9 ملايين يورو وايقافي 6 أشهر ومعاقبة الأهلي والنادي البرتغالي».

وواصل: «رغم تقديم الاتحاد المصري للفيفا وثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي الا أنني والحمد لله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي».

وأتم «أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان والغائها باذن الله».وأكد الأهلي من جانبه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أثبت صحة الموقف القانوني له في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.

وقال الأهلي في بيان رسمي: «الفيفا أعلن سلامة موقف الأهلي في التعاقد مع كهربا قادما من أفيس البرتغالي وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة بما يتفق مع اللوائح».

وأضاف: «جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها الزمالك وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة».أما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فأكد أن العقوبة بمثابة العقاب السريع بعد أزمة الفيديو المفبرك. وقال مرتضى «خرج البعض يتهمني بتوجيه السباب لمحمود الخطيب رئيس الأهلي وكهربا بسبب فيديو مفبرك مصدره شخص مقرب من اللاعب وسبق أن حذرت الخطيب من أخلاق كهربا السيئة». وأضاف «كهربا ضرب مدربه السويسري كريستيان غروس من قبل وأقسم مدربه الأسبق محمد حلمي أنه لن يلعب تحت قيادته مجددا».

وزاد «الزمالك سيقدم طعنا على قرار الفيفا للحصول على تعويض مالي من هروب كهربا في وقت حرج قبل نهاية بطولة الدوري بـ3 مباريات فقط» وأوضح أن قرار تغريم كهرباء 33 مليون جنيه أثبت صحة عقد اللاعب مع الزمالك.

وتابع «مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق أعلن شرعية عقد كهربا مع الزمالك وحذر الأهلي من هذه الصفقة والأهلي الآن هو الخاسر لأن اللاعب موقوف وسيضطر لدفع مبلغ الغرامة له كي يعود للمستطيل الأخضر ويتجنب ابتعاده لمدة 6 أشهر».

