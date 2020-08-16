سامورا: أسرة كرة القدم تقف خلف إنفانتينو

دوليه

قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فاطمة سامورا، ان رئيس «فيفا» جياني انفانتينو، الذي يخضع لتحقيقات جنائية في سويسرا، يحظى بدعم غير مشروط من الاتحادات المحلية حول العالم. وقالت السلطات السويسرية الشهر الماضي ان مدعياً خاصاً عُين للنظر في التعاملات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وانفانتينو وبدأ تحقيقات ضد رئيس «فيفا»، ونفى لاوبر وانفانتينو ارتكاب أي مخالفات. وأضافت سامورا في بيان: «أسرة كرة القدم في العالم متحدة بقوة خلف رئيس فيفا». وقالت انها خلال الأيام القليلة الماضية حضرت 25 اجتماعاً افتراضياً تحدث خلالها انفانتينو الى رؤساء 180 اتحاداً محلياً. وأضافت: «عبروا جميعاً عن دعمهم الكامل وغير المشروط لرئيس فيفا، وهذا أمر يثلج الصدور بالتأكيد، من الواضح وجود شعور قوي بين الاتحادات الأعضاء في فيفا بأن الاتحاد الدولي بقيادة انفانتينو أصبح مؤسسة أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة وتتم ادارتها بشكل أفضل». وأضافت أن القضية السويسرية لم يتم اعتبارها قضية كبيرة بين رؤساء الاتحادات المحلية. وقالت: «الرأي العام خلال الاجتماعات كان أن الرئيس انفانتينو سيخرج أكثر قوة من هذه اللحظة الصعبة، تقريباً لم يتم توجيه أي سؤال بشأن التحقيق».