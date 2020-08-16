شيلبي أنهت مشوار سيرينا في «تنس لكزينغتون»

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انتهى مشوار الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس عند الدور ربع النهائي لدورة لكزينغتون الأميركية في التنس، بخسارتها أمام لاعبة خارج نادي المئة الأوليات للمرة الأولى منذ 2012. وكانت ابنة الـ38 عاماً، الفائزة بـ23 لقباً في الغراند سلام لكن آخرها يعود الى أوائل 2017 في بطولة أستراليا المفتوحة حين كانت حاملة بطفلتها أليكسيس أولمبيا (ولدت في سبتمبر من ذلك العام)، تمني النفس بالذهاب حتى النهاية في مشاركتها الأولى بعد استئناف المنافسات التي توقفت منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. لكن مواطنتها شيلبي رودجرز (27 عاماً) وقف حائلا دون ذلك وخرجت منتصرة الجمعة بثلاث مجموعات 1-6 و6-4 و7-6 (7-5) في ساعتين وسبع دقائق، لتصبح بذلك أول لاعبة تسقط سيرينا خارج نادي المئة الأوليات في تصنيف المحترفات منذ 2012 حين حققت ذلك الفرنسية فيرجيني رازانو في بطولة رولان غاروس. وتشكل هذه الخسارة التي تلت الفوز على الأميركية الأخرى برناردا بيرا وشقيقتها الكبرى فينوس في الدورين الأول والثاني، ضربة لسيرينا التي تتحضر لخوض بطولة الولايات المتحدة المقررة بين 31 الشهر الحالي و13 سبتمبر. وتقام النسخة الاولى من دورة لكزينغتون في ولاية كنتاكي من دون جمهور، وهي الأولى على الأراضي الاميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19». وكانت سيرينا تمني النفس باحراز لقبها الثاني لها هذا العام، بعد دورة أوكلاند حين عادت الى منصة التتويج لأول مرة منذ فوزها في أستراليا المفتوحة أوائل 2017، من أجل أن تتحضر بأفضل طريقة لخوض فلاشينغ ميدوز ومن بعدها بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تشكل تاريخياً ثانية البطولات الأربع الكبرى لكنها أرجئت الى سبتمبر بسبب جائحة «كوفيد-19».