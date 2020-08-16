نبهنا ولكن ما من مجيب

محلية

«قامت الدنيا... وما قعدت» مع خبر نشر في احدى الجرائد اليومية بعد ان حصلت على نسخه من اجتماع مجلس ادارة النادي العربي والقرار الأخير فيها بشطب أكثر من ثلاثة الاف عضو من الجمعية العمومية. خبر لم استغرب منه ونبهت عنه أكثر من عشر مرات في مقالاتي عن سوء مواد النظام الأساسي للأندية الرياضية التي جردت الحكومة ممثلة بهيئة الرياضة من أي تدخل في شؤون الهيئات الاهلية الرياضية (ويتغنون بأن الايقاف رفع بسببهم ؟؟؟).

لن اكرر ما قلته بالسابق لان فاقد الشيء لا يعطيه وللأسف الهيئة موقفها صحيح لا تستطيع ان تتدخل... ولكن كان بامكان الهيئة تنبيه الأندية جميعها وليس النادي العربي فقط بأن هناك قصوراً في تطبيق مواد النظام الأساسي فيما يخص فترة عملية التسجيل وتجديد العضوية مع ازمة كورونا وفترة الحجر لمدة ثمانية عشر يوما... فلم يذكر أي ناد هذا الموضوع من ضمن اهتماماته والكل ساكت عن الحق (حق أعضاء الجمعية العمومية)... ولكن تشكر جريدة الجريدة التي اثارت هذا الموضوع قبل أيام وبدأ الكل يتحدث عنها وللأسف كالعادة دائما العربي هو المثال السيئ في الرياضة الكويتية خلال فترة طويلة من الزمن بسبب الخلافات المستمرة بمجالس الادارة المتعاقبة وآخر مجلس بالتحديد.

كنت متوقعاً ان يكون هناك تحرك حكومي بأي شكل لتنبيه الأندية بهذا الامر من وقت مبكر وانهم ملزمون بتعويض الأعضاء بوقت آخر لتسجيل او تجديد العضوية... فما يحدث هذه الأيام من مناوشات وتحديات واختلافات بالرأي ليس من صالح الرياضة الكويتية. فالكويت أصبحت مجروحة من أبنائها الفاسدين وسراق المال العام ومن غسل الأموال وأيضا ممن يستغل القوانين لصالحه او مصلحته الشخصية... فمن ينقذها من هذا الكم من الدمار البشري الكويتي؟ فما زلنا نغني اغنية: «منو اللي يحميها.. منو اللي يفديها.. منو اللي يراعيها.. منو اللي يباريها... احنا احنا»... سؤال يا ترى من هم احنا احنا؟ سؤال أوجهه لمن يستمتع بدمار المجتمع الكويتي في كل أوجه الحياة ماذا ستستفيد من هذا الدمار والى اين نحن ذاهبون؟ لا نستطيع الا ان نقول سامح الله من صاغ هذه القوانين والنظم المحلية المليئة بالثغرات القانونية بما فيها اللوائح الرياضية الضعيفة التي زادت الرياضة سوءاً ودماراً.... والله من وراء القصد.

