القادسية يقرع الجرس

محلية

تعد مطالبة نادي القادسية اتحاد الكرة بتطبيق قواعد واحكام النزاهة والأخلاق في الدوري للموسم الحالي الذي استكمل امس امراً طبيعياً، باعتبار انه عضو جمعية عمومية كفلت له اللوائح والانظمة عندما يبدي رأيه او يتحفظ على اي قرار وهذا ايضا حق مكفول للاندية الاخرى طالما انها تمثل الجمعية العمومية.

فهو من جانبه عندما ينتقد تغيير الدوري اعتبارا من الموسم المقبل بنظام الدمج فهذا يتفق معه الكثير من المهتمين بشؤون الكرة وبما فيهم الاغلبية من الاندية الا ان نظرتها لمصالحها الذاتية هي التي من دفعتها لطلب تغيير شكل الدوري خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعها مع مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح في منتصف يونيو الماضي حيث انقسمت الاندية منها من طالب باستمرارية دوري الدرجتين والاخرى تريد نظام الدمج وبالتالي هي من كسبت المعركة ورضخ لها الاتحاد وشكلت لجنة من الاندية حينها ونسقت مع الاتحاد بشأن عودة استئناف الدوري وكذلك موعد انطلاق دوري الدمج.

وبذلك عندما يطالب القادسية بالنزاهة فإنه يدرك وغيره سواء من المتابعين او المهتمين او حتى من الاندية ذاتها ممن طلبت التغيير ما هي المبررات لاتخاذ مثل هذا القرار وخصوصا ان البطولة (استكمال الدوري) لم تنته.

والادهى من ذلك انه لم يقدم على اتخاذ مثل هذ القرار اي اتحاد في العالم بتغيير بطولاته في ظل جائحة «كورونا» فيبدو كأننا فقط الوحيدون من عانى من تلك الجائحة وبما ان العديد من الاندية تواجهها مشكلة في الوقت الراهن تتمثل بعدم قدرة عودة مدربيها ولاعبيها المحترفين مثل القادسية الذي ينافس على البطولة مع الكويت والعربي وكاظمة وغيرهم بفعل قرار حظر دخول بعض الجنسيات من قبل مجلس الوزراء ومع ذلك وعلى الرغم من تلك المعاناة والعقبة الفعلية التي تشكو منها الاندية اصر الاتحاد على استئناف الدوري بما ان الاتحاد الآسيوي والدولي قررا تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهله لمونديال 2022.

ومن ثم اصبح امام الاتحاد فرصة جيدة لكي ينظم بطولاته دون ضغط في الجداول مثلما كان يدعي، كما انه لو قرر تأجيل الانطلاقة تمنح الاندية فرصة لكي تنهي اجراءات عودة مدربيها ومحترفيها وفقا للمحاولات التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة.

واستكمال الدوري بمراحله الاربعة المتبقية لن يكون مهما للكثير من الاندية باستثناء الكويت والقادسية بحكم تنافسهما على اللقب ومن ثم ستقل اهمية المباريات لدى الاندية الاخرى من فقدت المنافسة وادركت انه لم يعد هناك خوف من الهبوط والصعود في ظل تأمين وضعها «ببركة» نظام دوري الدمج.

وبالتالي هذا الوضع يجعل القادسية ينشد العدالة والنزاهة بكونه يرتبط بالمنافسة مع الكويت ولا تتوفر لديه المقومات المناسبة منها تواجد جهازه التدريبي ومحترفه البرازيلي لوكاس خارج البلاد، كما ان اعداده جاء متاخراً كما انه يتخوف من بعض الاندية التي لا تهتم بالمباريات المتبقية لها عندما استند على تصريحات رئيس نادي النصر خالد الشريدة ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بهذا الشأن فهما يران ان المباريات بمثابة اعداد للقادم من المنافسات.

والقادسية استند بمطلبه في هذا الجانب على ما كفلته مواد النظام الاساسي للاتحاد المحلي والاتحادين الدولي والآسيوي التي جميعها تشدد على اللعب النظيف والنزاهة والاخلاق مع منع الفساد والمنشطات او التلاعب في نتائج المباريات فهذا من اولويات الاتحاد والاندية ولايمكن التشكيك بنزاهتها وحرصها على مبدأ اللعب النظيف، الا ان مثل هذا الطلب من قبل القادسية وفي ظل اجراءات تغيير الدوري اعتبارا من الموسم المقبل وفقدان التنافس من اغلب الاندية في المباريات المتبقية مما يجعل المراحل الاربعة محط الانظار ليس محليا بل آسيويا ودوليا وبذلك علينا ضبط النفس.

