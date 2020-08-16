العربي يضم كيتا رسمياً

محلية

أعلن النادي العربي التعاقد رسمياً مع المهاجم الغيني سيكو كيتا ليصبح المحترف السادس في صفوف الأخضر إلى جانب الليبي السنوسي الهادي، والسوري أحمد الصالح، والغاني عيسى يعقوبو، والعاجي سيدريك هنري بالإضافة إلى الإسباني تشافي توريس الذي لم يتدرب مع الفريق خلال استعدادات الأخضر لعودة النشاط بسبب وجوده في بلاده.

وشارك كيتا في اللقاء الودي الذي جمع العربي مع القادسية وانتهى بالتعادل 1-1 الثلاثاء الماضي وظهر بمستوى جيد وكان وراء ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الأخضر الوحيد في المباراة.

وسيكون على المدرب الجديد للأخضر اللبناني باسم مرمر قرار اختيار اللاعب المستبعد من المحترفين الستة مع استبعاد المدافع احمد الصالح وعيسي يعقوبو اللذين كانا بإشراف مرمر في العهد اللبناني والتألق الواضح للسنوسي فإن سيدريك هنري وتشافي توريس أحدهما مرشح للاستبعاد ويبدو توريس الأقرب بعد الحديث عن رفضه التجديد مع الأخضر ومبالغته في الشروط المادية وتلقيه بعض العروض من أندية محلية.

