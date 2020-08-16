اختيار 69 لاعباً لـ «الأولمبي» والتدريبات تنطلق الخميس

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أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري ان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اختار 69 لاعباً من مواليد «1999 أو 2000 و2001 و2002».

وقال الشمري ان التدريبات ستنطلق يوم الخميس المقبل بقيادة المدربين الوطنيين طارق الخليفي ومحمد العزب وسمير دشتي وتحت اشراف مدير لجنة التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة إلى حين وصول الطاقم الفني الاسباني.

وأكد الشمري ان اللاعبين سيخضغون للفحوصات الطبية ومسحات «كوفيد - 19» يوم غد وفقاً للاجراءات الاحترازية الصحية وذلك للتأكد من سلامتهم.

ولفت الشمري إلى ان قرار انطلاق تدريبات المنتخب الاولمبي يأتي من منطلق حرص الاتحاد على تطوير مستوى اللاعبين الشباب.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين: احمد العتيبي «برقان»، عبدالعزيز البشر، عبدالوهاب الخزام، فيصل العنزي، يوسف عبدالله «التضامن»، أحمد الحسيني، خالد الفضلي، عثمان الشمري، فهد الشمري، محمد الحجرف، محمد باجية، يوسف عايض «الجهراء، جراح البطي، حسن خليفة، حمد الطويل، فواز المبيلش «خيطان»، جاسم عتيق، سلمان البوص، عبدالله المطيري، عبدالرحمن العتيبي، عيسى العنزي، ناصر فالح «الساحل»، حمد القلاف، مبارك الفنيني، محمد الهويدي، مهدي دشتي «السالمية»، عامر الخالدي «الشباب»، محمد الهاجري «الصليبخات»، بندر السلامة، حسين علي، سلمان العوضي، محمد حسين «العربي»، خالد الفضلي، خالد محمد، خالد حمد «الفحيحيل»، حسين حاجيه، راشد الدوسري، عبدالله حسين، عيد الرشيدي، منصور الرويعي، يوسف الحقان «القادسية»، شمخي امان، طلال القيسي، عبدالرحمن المجدلي، عبدالرحمن الشرهان، عبدالله الجزاف، عقيل ناصر، فهد العجمي، وليد خالد «كاظمة»، ابراهيم كميل، حميد المطيري، سلطان الفرج، سلمان مانع، صالح بدر، ضاري العتيبي، عبدالرحمن كميل، عبدالعزيز ناجي، عثمان الفيلكاوي، فواز محمد، مبارك صالح، محمد الربيع «الكويت»، ثامر ضيف الله، خالد المطيري، عبدالرحمن الديحاني، يوسف الرشيدي «النصر»، عثمان الدوسري، علي عبدالرسول، فهد العازمي، يوسف العتيبي «اليرموك».

