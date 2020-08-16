ممر شرفي لأبطال الصفوف الأمامية

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أقام اتحاد الكرة ممراً شرفياً لأبطال الصفوف الأمامية المواجهة لفيروس كورونا المستجد وذلك على هامش مباراة الكويت والنصر التي أقيمت مساء أمس على ستاد نادي الكويت في استئناف منافسات الدوري الممتاز.

وتأتي هذه البادرة من قبل الاتحاد تكريماً لجهود هؤلاء الأبطال حيث تمت دعوة جميع جهات الدولة التي واجهت ومازالت تواجه ببسالة تداعيات هذه الجائحة. وشدد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف على ضرورة التزام منظومة كرة القدم بالاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي أعلن عنه الاتحاد مؤخراً، وذلك من اجل ضمان سلامة الجميع. وأعرب اليوسف عن امنيته بان يحالف التوفيق جميع الاندية في استئناف النشاط الكروي، وتحقيق النتائج المأمولة.

