السالمية هزم برقان بخماسية

محلية

تغلب السالمية على برقان بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أول من أمس على ستاد ثامر ضمن استعداداتهما لاستئناف النشاط الرياضي.

سجل أهداف السالمية: فواز عايض ومبارك الفنيني ورونينهو وباتريك فابيانو (هدفين)، بينما سجل هدف برقان الوحيد سالم الفيلكاوي. وهي المباراة الودية الرابعة للسماوي بعد التعادل مع الكويت 0-0، والخسارة أمام العربي 0-1، والتعادل مع الشباب 1-1. في المقابل لعب برقان لقاءً وحيداً وخسره أمام الساحل بهدف دون رد. ويستعد السالمية للمواجهة القوية التي تنتظره أمام القادسية في الدوري في 21 أغسطس الحالي، فيما يلعب برقان أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى يوم 24 من الشهر ذاته أمام الفحيحيل.

وكانت مواجهة أول من أمس فرصة لمدربي الفريقين الوطنيين سلمان عواد (السالمية) وماهر الشمري (برقان) لوضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.

