تعادل خيطان مع الفحيحيل

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تعادل خيطان مع ضيفه الفحيحيل بنتيجة 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد ناصر العصيمي ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. وتقدم الفحيحيل أولاً بواسطة مهاجمه سالم الهاجري، وأدرك خيطان التعادل عن طريق محمد عبيد من ركلة جزاء، وحصل الفريق على ركلة ثانية أضاعها عبد الله الفيلكاوي. ويحتل الفحيحيل الذي يدربه الوطني ظاهر العدواني المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى بفارق نقطتين خلف خيطان الذي يأتي في المركز الرابع وقبل الأخير، علماً بأن الفريقين كانا يملكان فرصة المنافسة على بطاقة الصعود الثانية لدوري الدرجة الممتازة قبل قرار اتحاد الكرة باعتماد نظام الدمج في الموسم المقبل. وخاض خيطان اللقاء تحت إشراف مدربه الإسباني خوسيه كامبيلو دون مشاركة أي محترف حيث يضم الفريق الإيطالي نيكولاس دي بيازي الذي لم يصل إلى البلاد بعد، في المقابل يضم الفحيحل السوري عبدالله الشامي والغيني نابي سوماه.

