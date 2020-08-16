«السلة» يتريث في قراراته

محلية

يرى مسؤولو اتحاد كرة السلة أن التغيير في لائحة لجنة المسابقات لبطولات الموسم المقبل أمر مطلوب لكن يجب أن يتم بتأن وهدوء دون اتخاذ قرارات مستعجلة قد لا تصب في مصلحة الأندية.

وتتجه نية الاتحاد إلى اتخاذ عدد من القرارات منها اعادة اللاعب الاجنبي إلى البطولات المحلية، والغاء تسجيل اللاعبين غير الكويتيين، ومعاملة اللاعبين «البدون» معاملة الكويتي، إلى جانب اعتماد مشاركة منتخبين من المراحل السنية في بطولات الدوري من أجل اعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة للمشاركات الخارجية، فضلاً عن دراسة عدد من الاقتراحات الاخرى التي من شأنها أن تطور اللعبة إلى الأفضل. وكان اتحاد السلة اتخذ قرارا تطويريا يسمح للاعبين الذين تجاوزا 30 عاماً بالانتقال دون موافقة أنديتهم الأمر الذي ساهم بانتقال العديد من اللاعبين وخلق نشاطا ملحوظا في اللعبة خلال الفترة الحالية على الرغم من توقف النشاط بسبب ظروف وباء كورونا.

ويعتبر اتحاد كرة السلة الوحيد الذي انهى بطولة الدوري قبل تعليق النشاط، وهو سيستكمل بطولة الكأس اعتبارا من منتصف سبتمبر، فيما قام بالغاء بطولة درع الاتحاد. وسينطلق الموسم الجديد في نوفمبر المقبل.

