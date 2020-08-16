loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«السلة» يتريث في قراراته

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 16 أغسطس 2020

يرى مسؤولو اتحاد كرة السلة أن التغيير في لائحة لجنة المسابقات لبطولات الموسم المقبل أمر مطلوب لكن يجب أن يتم بتأن وهدوء دون اتخاذ قرارات مستعجلة قد لا تصب في مصلحة الأندية.
وتتجه نية الاتحاد إلى اتخاذ عدد من القرارات منها اعادة اللاعب الاجنبي إلى البطولات المحلية، والغاء تسجيل اللاعبين غير الكويتيين، ومعاملة اللاعبين «البدون» معاملة الكويتي، إلى جانب اعتماد مشاركة منتخبين من المراحل السنية في بطولات الدوري من أجل اعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة للمشاركات الخارجية، فضلاً عن دراسة عدد من الاقتراحات الاخرى التي من شأنها أن تطور اللعبة إلى الأفضل. وكان اتحاد السلة اتخذ قرارا تطويريا يسمح للاعبين الذين تجاوزا 30 عاماً بالانتقال دون موافقة أنديتهم الأمر الذي ساهم بانتقال العديد من اللاعبين وخلق نشاطا ملحوظا في اللعبة خلال الفترة الحالية على الرغم من توقف النشاط بسبب ظروف وباء كورونا.
ويعتبر اتحاد كرة السلة الوحيد الذي انهى بطولة الدوري قبل تعليق النشاط، وهو سيستكمل بطولة الكأس اعتبارا من منتصف سبتمبر، فيما قام بالغاء بطولة درع الاتحاد. وسينطلق الموسم الجديد في نوفمبر المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة