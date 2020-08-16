«الطاولة النسائية» تعود في الموسم المقبل

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وضع اتحاد كرة الطاولة الخطوط العريضة لعودة كرة الطاولة النسائية الموسم المقبل 2021 - 2020، وفق خطة تضمن معها انطلاق المسابقات الفردية والجماعية لـ «الطاولة» النسائية بمشاركة أكبر عدد من الأندية الشاملة والمتخصصة، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية .

وبعد اعتماد مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة النسائية برئاسة الحكم الدولي ونائبة الحكم العام خالدة العلي، وعضوية شهد العلي، وفاطمة الميع، واشتياق سند، ترأس رئيس مجلس الإدارة علي الدبوس أول اجتماعي للجنة النسائية، حيث ناقش المجتمعون عدة بنود أهمها اختيار مدرب لمنتخب الكويت للسيدات، وإعداد لائحة فينة للمسابقات النسائية، ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة لاعتماد نقاط كاس التفوق العام للمسابقات النسائية. وأشاد رئيس الاتحاد علي الدبوس بحرص عضوات اللجنة النسائية واجتهادهن خلال الفترة الماضية، مؤكدا بأن مجلس الإدارة سيوفر كافة أوجه الدعم لعودة كرة الطاولة النسائية، ورعايتها بما يضمن تشكيل منتخب للسيدات قادر على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة، ومثمنا الدور الكبير للجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح، وحرصها على دعم الاتحادات لعودة مميزة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بعد انتهاء جائحة كورونا التي أوقفت أغلب المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.

