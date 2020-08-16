علامات على إصابة الطفل بـ«كورونا».. وتجاهلها خطير

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ارتفعت نسبة الاصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال في الأسابيع الماضية، فيما يحذر الأطباء من ان تجاهل الأعراض الخفيفة للفيروس لدى صغار السن قد تكون له عواقب وخيمة.

ونقل تقرير من موقع شبكة «سي ان ان» الأميركية عن الخبراء مجموعة من الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه اليها لدى اطفالهم وابلاغ الطبيب فورا عند ملاحظتها.

ونشرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، مؤخرا، تقريرا يفيد بأن الأسابيع الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا بحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة لدى الأطفال بنسبة 90 في المئة، على مستوى الولايات المتحدة.

ويقول التقرير ان بعض الأعراض لدى الأطفال هي نفس الأعراض التي يعاني منها الكبار ايضا. ومن الأعراض هناك السعال والحمى وفقدان حاسة الشم، وهذه اعراض يمكن ان يعاني منها الكبار والصغار.

وهناك اعراض رئيسة مختلفة كما يقول طبيب الأطفال، دانيال كوهين، منها صعوبة في التنفس، وطفح جلدي، ونقص في الطاقة.

ويضيف كوهين انه من المهم الاتصال بالطبيب في حال لوحظ خمول الأطفال، او نومهم طوال الوقت دون رغبة في الأكل والشرب.

ويقول التقرير ان الأمر المخيف للآباء هو ان العديد من الأطفال الصغار لا تظهر لديهم اعراض الاصابة بالفيروس. وعلى الآباء تتبع حالات اطفالهم حتى اثناء تواجدهم في المدرسة.

ويشير التقرير الى مرض نادر ولكنه ارتبط مؤخرا بفيروس كورونا وهو متلازمة الالتهاب المتعدد (MIS-C).

وهو مرض قد تظهر اعراضه بعد ايام الى اسابيع من تعرض الطفل للاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير ان المرض يشبه ما يعرف باسم متلازمة كاواساكي، الذي هو ايضا متلازمة التهابية ويسبب التهاب الأوعية الدموية.

وتشمل اعراض المتلازمة الالتهابية حمى قوية وآلاما في البطن واضطرابات هضمية وطفحا جلديا والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان.

وتشمل العلامات الأخرى التي يجب الانتباه اليها، وفق التقرير، الم البطن والاسهال والغدد المتورمة واليدين واحمرار القدمين او انتفاخهما، وتشقق الشفاه، واحمرار العيون، والتنفس السريع وباقي اعراض مشاكل الجهاز التنفسي. ويقول التقرير انه الى جانب اعراض الحمى الشائعة، فان اعراض الجهاز الهضمي هي الأكثر انتشاراً لدى الأطفال الذين يعانون من MIS-C، ويعاني منها 80% الى 90% من المصابين منهم.

