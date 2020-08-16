«كورونا» يؤخر عبور فتيان قبيلة أفريقية إلى «الرجولة»

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جوهانسبورغ- الوكالات: حال فيروس «كورونا» بين فتيان اتنية «خوسا» في جنوب افريقيا وبين انتقالهم الى مصاف «الرجال» بعد ان عطل الوباء الطقوس التقليدية للقبيلة. وكان الفتية يستعدون منذ ديسمبر للاقامة في الجبال المجاورة لبورت إليزابيث (جنوب) تحضيرا لمراسم تسمى «أوكوالوكو» وتمثل انتقالهم إلى سن البلوغ. ففي كل سنة في يونيو وديسمبر، يمضي آلاف من شبان «خوسا» بين سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع بعيدا من العالم يخضعون خلالها لعملية ختان ويتعلمون كيف يصبحون رجالا مسؤولين. لكن للمرة الأولى، علق ملوك الاتنية وامراؤها وزعماؤها التقليديون هذه الطقوس السنوية التي يتشارك خلالها الشبان كوخا ويرافقهم فقط «طبيب أدغال». وقال أفرا مسوتو وأحد وجهاء «خوسا» التي ينتمي إليها الرئيسين السابقين نلسون مانديلا وثابو مبيكي. «لو ارسلناهم إلى هناك وتبين أن أحد الصبية مصاب بالفيروس ستنتقل العدوى إلى الجميع».وتابع «عندما ينتقل الشاب إلى الجبال ويخضع للختان يكون جسمه ضعيفا خلال الأيام السبعة الأولى. فاعتبرنا أن من الخطر جدا أن نخسر عددا أكبر من الشبان من العادة». وتحصد عمليات الختان التي تنفذ في ظروف صحية بدائية عشرات الضحايا سنويا.

