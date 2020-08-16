5 مشروبات تخلصك من انتفاخ البطن

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يعاني معظم الناس من مشكلة انتفاخ البطن الشائعة التي لا تسبب الألم وعدم الراحة فحسب، بل تؤثر أيضا على المظهر الخارجي لأن هذه المشكلة تجعل المعدة تبدو أكبر.

ويمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى انتفاخ البطن، وتشمل العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو بكمية أكثر من اللازم، وبعض أنواع الأطعمة التي تسبب تشكل الغازات في البطن مثل البصل، والثوم، والملفوف، والبروكلي، والبقوليات.. إليك خمسة مشروبات يمكن أن تساعدك على تجنب هذه المشكلة:

- شاي النعناع: يتمتع النعناع بخصائص تمكنه من تحقيق الاسترخاء للعضلات، ما يمكنه من التخلص من الغازات المحتبسة وتقلل الانتفاخ.

ويمكن لشاي النعناع أن يهدئ الأمعاء، ويخفف آلام البطن، ويخفف مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون العصبي.

- عصير البطيخ: يعتبر هذا المشروب اللذيذ والمنعش من أكثر العلاجات فعالية للتخلص من انتفاخ البطن، وذلك لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم ما يساعد على التخلص من الغازات المحتبسة.

- عصير الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين الذي يساعد الجسم على تكسير البروتين، وتعزيز عملية الهضم. - ماء جوز الهند: هو المشروب المثالي للشرب عندما يكون لديك انتفاخ في البطن. ويحتوي هذا المشروب المنعش على الكالسيوم والكلوريد والبوتاسيوم، ما يساعد الجسم على تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء.

- ماء الليمون: بما أن ماء الليمون مدر طبيعي للبول، فإنه يساعد في تقليل كمية الملح المحتفظ بها في الجسم وتقليل الانتفاخ في البطن.

