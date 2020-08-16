loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القيادة السياسية عزَّت خادم الحرمين الشريفين


بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها تعازي أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعازي سموه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية الى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة