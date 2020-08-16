القيادة السياسية عزَّت خادم الحرمين الشريفين

أول النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها تعازي أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعازي سموه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية الى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

