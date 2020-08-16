أيادي الخير الكويتية ضمَّدت جراح الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ

أول النهار

شهدت الكويت نشاطا مكثفا في مواصلة مد يد الدعم والمؤازرة للأشقاء في لبنان والتضامن معهم ترجمة لتوجيهات من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف بارسال مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الحالي. وتزامن وقوع الانفجار الذي أسفر عن سقوط 171 قتيلا على الأقل ونحو ستة آلاف جريح وخلف أضرارا مادية فادحة مع مواجهة لبنان جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اضافة الى عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وهو ما دفع الكويت لتكون في طليعة من يقدمون العون له في هذا الظرف الاستثنائي. من جانبه وجه القائم بالأعمال اللبناني باسل عويدات في تصريح مماثل لـ(كونا) التحية والشكر الى دولة الكويت قيادة وشعبا على «فزعتها» السريعة بعد الانفجار الذي وقع بالمرفأ سواء من خلال تسيير جسر جوي أو تقديم المستلزمات الصحية والطبية او من خلال مبادرة الهلال الاحمر الكويتي. واعتبر عويدات أن هذه «الفزعة الكويتية» تجاه الدول العربية غير مفاجئة من بلد الانسانية خصوصا في فترات الازمات مشيرا الى أن الكويت كانت دائما الداعم الاول لأشقائها العرب خصوصا في الازمات. وقدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قرابة 650 طناً من المواد الطبية للصليب الأحمر اللبناني دعما لجهوده في الاغاثة. من جانبها أشادت مديرة مستشفى (الكرنتينا) الدكتورة كارين صقر في تصريح لـ(كونا) بجهود الهلال الاحمر الكويتي بدعم المستشفيات المتضررة مؤكدة ان موقف الكويت معروف دائما بدعم لبنان وشعبه. واعتبرت أن الأجهزة الطبية التي تسلمتها المستشفى ستسهم في عملية اعادة البناء واستقبال المرضى خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس بعثة الجمعية في لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لـ(كونا) الى ان الفريق الميداني للهلال الاحمر الكويتي اطلع على احتياجات مراكز الاسعاف وبنوك الدم التي يديرها الصليب الاحمر اللبناني بهدف تأمين ما أمكن من تجهيزات تعزز قدرات فرق الصليب الأحمر. من جهته أعرب الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في تصريح مماثل لـ(كونا) عن بالغ الشكر للهلال الاحمر الكويتي على هذا التبرع الذي يدعم قدرات وامكانيات المراكز الصحية ومراكز بنوك الدم التي تحتاج الى تأمين الكهرباء في الوقت الراهن خصوصا مع تضرر شبكات الكهرباء بسب الانفجار في عدد من مناطق بيروت.

واشار الى ان التعاون قائم بين الصليب الأحمر اللبنانية والهلال الاحمر الكويتي منذ سنوات طويلة موضحا ان الهلال الأحمر شكل شريكا وداعما مهما للصليب الاحمر اللبناني في مختلف جهوده الانسانية والاغاثية. واكد ان الشعب اللبناني يستذكر دائما المواقف الانسانية للكويت لافتا الى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر الكويتي «الحاضر بمشاريعه الانسانية وكوادره ومتطوعيه في الكثير من البلدان المنكوبة لاسيما في لبنان وتنفيذه العديد من المشاريع الانسانية والتنموية والاغاثية».

وأشار العنزي في تصريح لـ(كونا) لدى مشاركته في استقبال طائرتين تابعتين للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الاغاثي انه كان يستقبل شحنة من الاحتياجات الخاصة بالجمعية موضحا أنها عبارة عن «مستلزمات عينية ومواد طبية اساسية ستوزع مباشرة على الاسر والمستشفيات المتضررة». وقال العنزي «هذا جزء من مساهمة بسيطة تقدمها الجمعية بالاضافة الى تضافر جهود اخرى من مؤسسات الكويت لتخفيف معاناة الاشقاء اللبنانيين». وبالتوالي مع ذلك عقد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اجتماعا مع وفد من السفارة اللبنانية برئاسة القائم بالأعمال باسل عويدات يوم الأربعاء الماضي أكد خلاله دعم الجمعية المستمر للشعب اللبناني لاسيما الذين تأثروا من انفجار مرفأ بيروت من النواحي الاغاثية والصحية. وقال الساير في تصريح لـ(كونا) عقب هذا الاجتماع ان الجمعية مستمرة في دعم الاشقاء في لبنان مشيرا الى الدعم الصحي للمستشفيات وتوزيع المواد الغذائية على المتضررين جراء الانفجار.

وذكر ان هناك تنسيقا وتعاونا من خلال سفارة دولة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني وفريق الهلال الاحمر الكويتي للوصول للمتضررين من المواطنين اللبنانيين ودعم المستشفيات المتضررة.

من جانبه عبر عويدات في تصريح مماثل عن بالغ الشكر والعرفان للكويت وشعبها وللهلال الاحمر الكويتي للوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الراهنة. واشاد بدور الجمعية وتقديمها المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للمتضررين موكدا ان هذا دليل على متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين. وقال ان المساعدات الكويتية للشعب اللبناني محل تقدير وثناء من الشعب اللبناني الذي لا ينسى مواقف الكويت ودعمها للبنان في كل الظروف.

