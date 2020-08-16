برنامج الأغذية العالمي أشاد بإسهامات الكويت الإنسانية

أول النهار

تلقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ الدكتور أحمد الناصر اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وأعرب بيزلي خلال الاتصال عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الانساني الذي تقوم به الكويت نحو مساندة لبنان وشعبه في مواجهة تداعيات الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الحالي.

وأشاد بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعادة بناء صومعة الحبوب في لبنان تعزيزا لدعائم الأمن الغذائي في الجمهورية اللبنانية ودعما لشعبها الشقيق في هذه الظروف العصيبة.

