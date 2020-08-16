loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

برنامج الأغذية العالمي أشاد بإسهامات الكويت الإنسانية


تلقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ الدكتور أحمد الناصر اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.
وأعرب بيزلي خلال الاتصال عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الانساني الذي تقوم به الكويت نحو مساندة لبنان وشعبه في مواجهة تداعيات الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الحالي.
وأشاد بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعادة بناء صومعة الحبوب في لبنان تعزيزا لدعائم الأمن الغذائي في الجمهورية اللبنانية ودعما لشعبها الشقيق في هذه الظروف العصيبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة