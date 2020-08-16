واشنطن: لا نضغط على الكويت للتطبيع مع إسرائيل.. وموقفها لن يؤثر في علاقاتنا

الأولى

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى د. ديفيد شينكر ان الكويت حليف ممتاز وأن الولايات المتحدة لا تمارس اي ضغط عليها للتطبيع مع اسرائيل، مشيرا الى ان الاتفاق بين الامارات العربية المتحدة والدولة العبرية ثنائي وليس مرتبطا بحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين الذين دعاهم الى الاستفادة من هذا الحدث....(طالع ص 15).

وفي مقابلة خاصة وحصرية مع رئيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، قال شينكر ان موقف الكويت من التطبيع حق سيادي ولن يؤثر على العلاقات القوية الاستراتيجية القوية مع واشنطن مشددا على ان الولايات المتحدة لا تمارس اي ضغط على الكويت للتطبيع مع اسرائيل.

من جهة ثانية قال المسؤول الاميركي ان العلاقات بين اسرائيل والامارات قائمة بالفعل والاتفاق جعلها علانية فوق الطاولة امام العالم، ودعا شينكر الفلسطينيين الى الاستيقاظ لأن الدول العربية ستسعى الى ما يخدم مصالحها الخاصة، وكشف ان دولاً كثيرة تتأهب لركوب قطار التطبيع.

ودعا المسؤول الاميركي الدول العربية الى ان لا تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة القادة الفلسطينيين الذين لا يهتمون بالدخول في اي من النقاشات والحوارات المجدية.

ورفض شينكر الكشف عن المناقشات الخاصة التي تتم حول الاتفاقات الدبلوماسية القادمة لكنه اشار الى ان هناك دولاً حالياً تفعل مثلما فعلت مصر سنة 1978 في اتفاقية كامب ديفيد.

وحول موقف ايران من كل مايجري، قال شينكر ان طهران أسهمت في انجاح انجاز التطبيع بين اسرائيل والامارات بسبب تهديداتها المحتملة لجيرانها، مشددا على ان لا دولة مفضلة في العالم على شركائنا في الخليج. واضاف شينكر ان هذا الاتفاق وأي اتفاق آخر يعتمد على ما تراه كل دولة لمصلحتها، معتبرا انه من المنطقي ان تحمي دول المنطقة نفسها من خطر وتهديدات ايران.