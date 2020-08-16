الإمارات: اتفاق التطبيع «شراء للوقت» والعملية لن تحدث غداً أو بعد غد

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عواصم- الوكالات: أكدت الإمارات العربية المتحدة أن إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان شراء للوقت لاستئناف التفاوض بين تل أبيب والفلسطينيين في حين كشفت مصادر البيت الأبيض أن الطريق بات معُبدا الآن لانضمام دول أخرى.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لشبكة سي إن إن الأميركية في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانت قضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع ولذلك قمنا بإزالتها عن الطاولة واشترينا الوقت. وحذر الوزير الإماراتي من أن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الفرصة لاستئناف التفاوض مع تل أبيب. وتابع لن أقول إن هذا الأمر سيدوم إلى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقا، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتا. وأشار الوزير الإماراتي إلى أن عملية التطبيع لن تحدث غدا أو بعد غد.

وفي تصريح آخر لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي قال قرقاش إن خطة الضم الإسرائيلية كانت ستقضي تماما على حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. في غضون ذلك، يسعى كبار مسؤولي البيت الأبيض للاستفادة من قوة الدفع الناتجة عن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات في مناشدة المزيد من الدول العربية والإسلامية تنحية التوترات التي مضى عليها وقت طويل وإبرام اتفاقات مماثلة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وأفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي للشرق الأوسط على اتصال مع دول عديدة في المنطقة في محاولة لرؤية إن كانت اتفاقات أكثر ستوقع. وبينما لم يكشف المسؤول عن اي دول يتحدث فقد قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إن الطريق بات معُبدا الآن لانضمام دول أخرى.