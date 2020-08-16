لا سحب ولا تحويل لـ«صندوق الأجيال»

الأولى

فيما تواجه الحكومة احتمالات حدوث عجز قياسي في الميزانية العامة الحالية قد يصل الى 15 مليار دينار، علمت النهار ان الحكومة انتهت من اعداد مشروع كامل يستهدف تعزيز الاحتياطي العام للدولة. ووفق مصادر حكومية مطلعة فإن المشروع يرتكز على وقف تحويل أي مبالغ إلى صندوق احتياطي الأجيال مع منع السحب منه بأي حال من الأحوال.

وربطت المصادر بين الجهود الحكومية المعنية لتدبير السيولة لمواجهة العجز المزمن في الميزانية، وما كشفته ارقام الحساب الختامي لموازنة 2019/2020، والتي اظهرت ارتفاعاً في عجز الموازنة بواقع 68.6 في المئة مقارنة بالعام المالي 2018/2019 بالغة 5.6 مليارات مقارنة بحوالي 3.3 مليارات بعد استقطاع احتياطي الأجيال.

وقالت المصادر ان التضخم الكبير في بند الرواتب والأجور، جعل التحول الى القطاع الخاص مساراً اجبارياً امام الحكومة، مشيرة الى ان هذا البند شكل في الحساب الختامي بميزانية 2019/2020، 56.6 في المئة من اجمالي المصروفات و69.45 في المئة من الايرادات بالغاً 11.96 ملياراً مقابل 11.45 ملياراً في ميزانية 2018/ 2019.

وقالت ان معالجة الرواتب والأجور في الموازنة اصبحت على قدر كبير من الأهمية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في سوق العمل، قائلة: ليس من المعقول تركز 96 في المئة من المواطنين في القطاع الحكومي مقابل 4 في المئة فقط في القطاع الخاص.

في سياق متصل قال الاقتصادي فيصل المدلج ان بند الرواتب بلغ بالمليار دينار على التوالي 1.06 و3.42 و11.97وفقاً للأعوام 2001 و2011 و2020 ما يعني ان مقدار الزيادة يصل لـ 200 في المئة كل 10 سنوات، مشيراً الى انه بهذه الفرضية فان بند الرواتب لسنة 2030 سيبلغ 36 مليار دينار.